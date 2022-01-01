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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Алверка
Состав
€ 31 млн
Алверка - состав команды
Алверка-ду-Рибатежу
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Спортивный комплекс «Алверка»
Сайт:
http://www.fcalverca.pt/
Тренер:
Мигель «Куштодиу» Диас
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Мендес Матеус
Вра
27
€ 0.3 млн
91
Джонатан
Вра
35
€ 0.2 млн
23
Паулу Андре
Вра
29
€ 0.1 млн
1
Матеус
Вра
24
€ 0.1 млн
55
Чиссумба
Защ
21
€ 5 млн
33
Меупию Бастьен
Защ
20
€ 4 млн
4
Навес
Защ
24
€ 2.5 млн
21
Гомес Серхи
Защ
34
€ 0.5 млн
14
Базея Стивен
Защ
21
€ 0.4 млн
15
Ikker dos Santos
Защ
-
4
Yaya Bojang
Защ
-
12
Isaac James
Защ
-
20
Diogo Spencer
Защ
-
3
Julián Jose Martinez
Защ
-
26
Франка Матеус
Пол
22
€ 6 млн
18
Линкольн
Пол
27
€ 3.5 млн
93
Зе Рафаэль
Пол
33
€ 1.5 млн
21
Абдулай Сабит
Пол
27
€ 0.7 млн
16
Мендес Томас
Пол
21
€ 0.5 млн
25
Ian Luccas
Пол
-
30
Abderrahmane Soumare
Пол
-
27
Toni Tamarit
Пол
-
17
Samy Jr Merheg
Пол
-
35
Rayan
Пол
-
10
Шикинью
Нап
26
€ 2 млн
9
Вивальду
Нап
21
€ 1.8 млн
22
Фигейредо
Нап
25
€ 1 млн
7
Видигаль Андре
Нап
28
€ 0.8 млн
2
Туайзи Набиль
Нап
25
€ 0.5 млн
25
Диарра Стефан
Нап
27
€ 0.5 млн
19
Dawda Camara
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 7
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