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Гари Невилл: «Выбрал бы на пост тренера «МЮ» Почеттино»
2022.03.23 20:43
2
Лига чемпионов. «Челси» в Лилле одержал первую победу при Лэмпарде, «Валенсия» дома крупно проиграла «Аяксу»
2019.10.03 00:10
7
Лига чемпионов. «Челси» дома всухую проиграл «Валенсии»; гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»
2019.09.17 23:54
1
Лига чемпионов. «Карабах» в гостях обыграл АПОЭЛ, «Аякс» и ПАОК обменялись двумя голами
2019.08.06 21:58
2
Аллегри: «Роналду лучше. Надеемся, он сможет сыграть с «Аяксом». С «Миланом» его не будет»
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