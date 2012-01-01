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Гари Невилл: «Выбрал бы на пост тренера «МЮ» Почеттино»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего фаворита на пост главного тренера команды. Назначение должно состояться по окончании сезона.

«Лично я выбрал бы Маурисио Почеттино, но Эрик тен Хаг – фаворит болельщиков «Манчестер Юнайтед», полагающих, что он поведет клуб вперед», – написал Невилл.

  • Почеттино тренирует «ПСЖ», с которым вылетел в 1/8 финала текущей ЛЧ.
  • В АПЛ он тренировал «Тоттенхэм», но трофеев с ним не брал.
  • Руководство «Юнайтед» уже провело собеседование с тен Хагом, удовлетворившись уровнем его английского.

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Источник: твиттер Гари Невилла

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