Гари Невилл: «Выбрал бы на пост тренера «МЮ» Почеттино»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего фаворита на пост главного тренера команды. Назначение должно состояться по окончании сезона.
«Лично я выбрал бы Маурисио Почеттино, но Эрик тен Хаг – фаворит болельщиков «Манчестер Юнайтед», полагающих, что он поведет клуб вперед», – написал Невилл.
- Почеттино тренирует «ПСЖ», с которым вылетел в 1/8 финала текущей ЛЧ.
- В АПЛ он тренировал «Тоттенхэм», но трофеев с ним не брал.
- Руководство «Юнайтед» уже провело собеседование с тен Хагом, удовлетворившись уровнем его английского.
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции