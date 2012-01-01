Гари Невилл: «Выбрал бы на пост тренера «МЮ» Почеттино»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего фаворита на пост главного тренера команды. Назначение должно состояться по окончании сезона.

«Лично я выбрал бы Маурисио Почеттино, но Эрик тен Хаг – фаворит болельщиков «Манчестер Юнайтед», полагающих, что он поведет клуб вперед», – написал Невилл.

Почеттино тренирует «ПСЖ», с которым вылетел в 1/8 финала текущей ЛЧ.

В АПЛ он тренировал «Тоттенхэм», но трофеев с ним не брал.

Руководство «Юнайтед» уже провело собеседование с тен Хагом, удовлетворившись уровнем его английского.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции