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    Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов 

    Прошли все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал прошли:

    1. «Манчестер Сити» (Англия)
    2. «Ювентус» (Италия)
    3. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    4. «Тоттенхэм» (Англия)
    5. «Барселона» (Испания)
    6. «Порту» (Португалия)
    7. «Аякс» (Голландия)
    8. «Ливерпуль» (Англия)

    Первые матчи пройдут 9 или 10 апреля, ответные 16 или 17 апреля.

    Жеребьевка состоится 15 марта в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2019 01:02
    Комментарии52
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 15:51

      Тоттенхэм ,Порту и Аякс, пожалуй слабей всех из этой восьмерки. Но сбрасывать их со счетов ни в коем случае нельзя. И не хотелось бы что бы Барселона попала на Ман Сити.

      2
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      Рейтинг: +620

      Psih86 14 марта, 14:58

      Мой прогноз :
      Сити - Юве
      Барса - МЮ
      Ливер - Аякс
      Тоттенхем - Порту

      0
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo > Psih86 14 марта, 15:36

      ну зачем сульшеру сразу барсу...? с порту давай начнем ))) юве - барселона.... вот это будет битва...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      MU-fanatic > Psih86 14 марта, 18:52

      твой прогноз уже нелеп,потому что два английских клуба по любому сойдутся в 1/4!!!

      1
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      Рейтинг: +620

      Psih86 14 марта, 14:52

      Вот и команды АПЛ себя показывают. Я ещё года 2 назад говорил, что скоро они будут править в Европе. Из 8 команд, 4 АПЛ это круто. И какая борьба в Чемпионате. Правда один клуб, который обосрался ни давно, начнёт всех скупать...

      2
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      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 14 марта, 14:16

      Буду болеть за Аякс,,,конечно понимаю что тяжко будет им с этими монстрами,,а всё же буду надеется на чудо,,

      4
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 марта, 12:56

      порту надоел.... а аякс приятно видеть среди избранных ...

      8
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      ...
      Рейтинг: +11557

      portero > 84aivengo 14 марта, 13:59

      кому то повезет , мне кажется они желаемый соперник

      10
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      Рейтинг: +187

      klim2m 14 марта, 12:47

      АЯКС вдует всем )))))))

      7
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      Рейтинг: +11557

      portero > klim2m 14 марта, 13:58

      было бы прикольно но маловероятно

      11
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      Рейтинг: +99

      Фёдор Горюнов 14 марта, 12:40

      Англичане Рулят Балом...

      7
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      Рейтинг: +11557

      portero > Фёдор Горюнов 14 марта, 13:58

      ну они могут и друг с другом уже поиграть в 1/4

      9
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      Рейтинг: +59

      novaka1n 14 марта, 11:54

      Очевидно главные фавориты это барса, юве, ливерпуль и сити. Вот только с англичами может сыграть плохую шутку их борьба в апл, где ни у одной команды нет права на ошибку, тут дела у юве и барселоны попроще, они могут спокойно подготавливаться к лч и проводить ротацию состава. Хочется, что бы эти 4 команды не попали друг на друга в 1/4. Ждём жеребьёвки, очень интересная лч в этом году, думаю сюрпризы вроде выхода мю и аякса ещё будут.

      3
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      Рейтинг: +7314

      DeStar 14 марта, 11:39

      хз как будет. Смотреть пары из апл в лч не очень бы хотелось, типа сити- мю, или ливер - ттх. с другой стороны шанс на хоть 1 пару из апл довольно высок.
      Порту будет подарком для любого участника из оставшихся.
      Может попадется порту -аякс?)

      0
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      Рейтинг: +1387

      absent32 14 марта, 11:05

      Прогноз...
      МС - Порту
      Юве - Аякс
      МЮ - Тоттенхэм
      Барса - Ливерпуль

      1
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