Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов 

Тоттенхэм ,Порту и Аякс, пожалуй слабей всех из этой восьмерки. Но сбрасывать их со счетов ни в коем случае нельзя. И не хотелось бы что бы Барселона попала на Ман Сити.
Прошли все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал прошли:
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Ювентус» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Тоттенхэм» (Англия)
- «Барселона» (Испания)
- «Порту» (Португалия)
- «Аякс» (Голландия)
- «Ливерпуль» (Англия)
Первые матчи пройдут 9 или 10 апреля, ответные 16 или 17 апреля.
Жеребьевка состоится 15 марта в 14:00 по московскому времени.