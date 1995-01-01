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    Лига чемпионов. «Челси» в Лилле одержал первую победу при Лэмпарде, «Валенсия» дома крупно проиграла «Аяксу»

    «Челси» одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством Фрэнка Лэмпарда. Англичане в гостях обыграли «Лилль». Решающий гол забил экс-футболист «Анжи» Виллиан.

    В другом матче группы «Валенсия» крупно проиграла «Аяксу». Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 76 минуте.

    Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур

    Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 22; 1:1 – Осимхен, 33; 1:2 – Виллиан, 78.

    Валенсия (Испания) – Аякс (Голландия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Зиеш, 8; 0:2 – Промес, 34; 0:3 – ван де Бек, 67.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1197

      AZ 3 минуты назад

      Аякс конечно божественен. Игра мощная была

      0
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      Рейтинг: +3484

      dinar7777dinar 14 минут назад

      А парехо то сказочный да лба е б

      0
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      Рейтинг: +564

      Сенситив 20 минут назад

      победа! первая в ЛЧ, знать есть у Фрэнка воля,
      наш лондонский еврейчик, наконец доволен...))

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      Рейтинг: +564

      Сенситив 25 минут назад

      попёрли свинки игрока, ну так бывает,
      а нынче за Аякс он забивает...))

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