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Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
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Лилль - Челси

02.10.2019, Среда, 22:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: Матч! Игра Лига чемпионов, 2 тур Лилль - Челси
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 3 2 1 9:7 +2 11
2. Челси 6 3 2 1 11:9 +2 11
3. Аякс 6 3 1 2 12:6 +6 10
4. Лилль 6 0 1 5 4:14 -10 1
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