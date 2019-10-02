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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Челси
Лилль - Челси: обзор матча 02 октября 2019
Лилль
02.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Челси
33'
В. Осимхен
22'
Т. Абрахам
78'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Челси
87'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Маунт
85'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
78'
ГОЛ! 1:2!
Виллиан
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
Замена
Шека
️️️️
Л. Араухо
75'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Андре
69'
67'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Р. Джеймс
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
62'
Желтая карточка
Н. Иконе
44'
35'
Желтая карточка
Р. Джеймс
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Ж. Бамба
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Ф. Томори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Челси
33
Рис Джеймс
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
7
Араухо
4-1-1-2-1
33
Джеймс
3
Аспиликуэта
23
Томори
4
Зума
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
21
Андре
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Андре
7
Араухо
8
Шека
8
Шека
7
Араухо
33
Джеймс
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
33
Джеймс
7
Маунт
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Маунт
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
Остались в запасе
Лилль
Челси
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Лилль - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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