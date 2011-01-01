Аллегри: «Роналду лучше. Надеемся, он сможет сыграть с «Аяксом». С «Миланом» его не будет»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что у нападающего Криштиану Роналду улучшилось состояние здоровья.
Специалист надеется, что 34-летний футболист сможет выйти на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», но подчеркнул, что форвард не сыграет против «Милана» в 31-м туре Серии А.
«Роналду лучше. За пять дней до игры в Амстердаме есть хорошие признаки. Он делает все, чтобы сыграть там, и мы надеемся, что он будет готов. Но Роналду не будет в составе на завтрашний матч с «Миланом», – сказал Аллегри.
- Роналду получил травму бедра 25 марта в игре отбора к Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии.
- В этом сезоне нападающий провел за туринцев 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 результативных передач.
- Встреча «Аякс» – «Ювентус» состоится в среду, 10 апреля.