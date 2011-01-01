Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Аллегри: «Роналду лучше. Надеемся, он сможет сыграть с «Аяксом». С «Миланом» его не будет»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что у нападающего Криштиану Роналду улучшилось состояние здоровья.

    Специалист надеется, что 34-летний футболист сможет выйти на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», но подчеркнул, что форвард не сыграет против «Милана» в 31-м туре Серии А.

    «Роналду лучше. За пять дней до игры в Амстердаме есть хорошие признаки. Он делает все, чтобы сыграть там, и мы надеемся, что он будет готов. Но Роналду не будет в составе на завтрашний матч с «Миланом», – сказал Аллегри.

    • Роналду получил травму бедра 25 марта в игре отбора к Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии.
    • В этом сезоне нападающий провел за туринцев 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 результативных передач.
    • Встреча «Аякс» – «Ювентус» состоится в среду, 10 апреля.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru