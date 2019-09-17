Лига чемпионов. «Челси» дома всухую проиграл «Валенсии»; гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»

Бедный фрэнки.
«Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретился с «Валенсией». Гости победили благодаря голу Родриго.
В другой встрече квартета «Аякс» разгромил вторую команду прошлого сезона чемпионата Франции. Победный гол забил бывший игрок «Спартака» Квинси Промес.
Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур
Челси (Англия) – Валенсия (Испания) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Родриго, 74.
Аякс (Голландия) – Лилль (Франция) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Промес, 18; 2:0 – Альварес, 50; 3:0 – Тальяфико, 62.