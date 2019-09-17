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    Лига чемпионов. «Челси» дома всухую проиграл «Валенсии»; гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»

    «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретился с «Валенсией». Гости победили благодаря голу Родриго.

    В другой встрече квартета «Аякс» разгромил вторую команду прошлого сезона чемпионата Франции. Победный гол забил бывший игрок «Спартака» Квинси Промес.

    Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур

    Челси (Англия) – Валенсия (Испания) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Родриго, 74.

    Аякс (Голландия) – Лилль (Франция) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Промес, 18; 2:0 – Альварес, 50; 3:0 – Тальяфико, 62.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2019 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8530

      DeStar 21 минуту назад

      Бедный фрэнки.

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