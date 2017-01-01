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Авеш
Результаты
Авеш - результаты матчей
Вила-даш-Авеш
Сайт:
http://www.cdaves.pt/
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2017/2018
26.07 | 21:30
Портимоненси
2 : 0
Авеш
21.07 | 23:15
Авеш
0 : 5
Бенфика
14.07 | 19:00
Санта-Клара
3 : 0
Авеш
08.07 | 23:15
Авеш
1 : 0
Витория Сетубал
04.07 | 23:30
Брага
4 : 0
Авеш
29.06 | 19:00
Авеш
0 : 1
Морейренcе
21.06 | 23:00
Жил Висенте
3 : 0
Авеш
16.06 | 23:15
Авеш
0 : 0
Порту
11.06 | 23:15
Тондела
2 : 0
Авеш
05.06 | 23:15
Авеш
0 : 2
Белененсеш
08.03 | 20:30
Спортинг
2 : 0
Авеш
01.03 | 18:00
Авеш
1 : 3
Пасуш де Феррейра
21.02 | 23:30
Авеш
0 : 2
Витория Гимараеш
16.02 | 23:00
Фамаликан
1 : 1
Авеш
09.02 | 23:00
Авеш
0 : 4
Риу Аве
02.02 | 18:00
Маритиму
1 : 2
Авеш
26.01 | 23:00
Авеш
0 : 1
Боавишта
18.01 | 18:30
Авеш
3 : 0
Портимоненси
10.01 | 22:00
Бенфика
2 : 1
Авеш
04.01 | 18:30
Авеш
0 : 1
Санта-Клара
14.12 | 23:30
Витория Сетубал
1 : 0
Авеш
07.12 | 23:30
Авеш
1 : 0
Брага
30.11 | 18:30
Морейренcе
3 : 2
Авеш
08.11 | 23:30
Авеш
1 : 2
Жил Висенте
03.11 | 23:00
Порту
1 : 0
Авеш
26.10 | 17:30
Белененсеш
3 : 2
Авеш
05.10 | 17:30
Авеш
0 : 1
Тондела
30.09 | 22:15
Авеш
0 : 1
Спортинг
20.09 | 22:30
Пасуш де Феррейра
2 : 1
Авеш
14.09 | 23:30
Витория Гимараеш
5 : 1
Авеш
31.08 | 18:30
Авеш
2 : 3
Фамаликан
23.08 | 23:15
Риу Аве
5 : 1
Авеш
18.08 | 18:00
Авеш
3 : 1
Маритиму
11.08 | 18:00
Боавишта
2 : 1
Авеш
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