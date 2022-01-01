Введите ваш ник на сайте
Германия. Третья Лига
Команды
Штутгарт II
Состав
€ 8,88 млн
Штутгарт II - состав команды
Штутгарт
Германия. Третья Лига
Стадион:
Гази-Штадион
Сайт:
http://www.vfb.de/
Тренер:
Маркус Фидлер
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Дрляча Стефан
Вра
26
€ 0.3 млн
1
Florian Hellstern
Вра
-
5
Чейз Анри
Защ
21
€ 2 млн
13
Келер Тим
Защ
20
€ 0.3 млн
16
Leny Meyer
Защ
-
35
Michael Glück
Защ
-
4
Maximilian Herwerth
Защ
-
19
Дарвих Ноа
Пол
19
€ 2 млн
8
ди Бенедетто Самуэле
Пол
20
€ 0.6 млн
6
Гройс Александр
Пол
27
€ 0.225 млн
39
Джатта Нуха
Пол
19
€ 0.2 млн
31
Christopher Olivier
Пол
-
5
Mirza Ćatović
Пол
-
10
Nicolás Sessa
Пол
-
26
Диль Джастин
Нап
21
€ 1.8 млн
44
Санко Мохамед
Нап
22
€ 0.45 млн
30
Майчрзак Йордан
Нап
21
€ 0.4 млн
17
Нанкиши Абденего
Нап
23
€ 0.3 млн
9
Кастанарас Томас
Нап
23
€ 0.3 млн
27
Mansour Ouro-Tagba
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 6
Главные новости
Стал известен новый кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
14:50
Радимов: «Феномен Булановой для меня необъясним»
14:42
Пономарев жестко прошелся по Соболеву: «Даже Заболотный поинтереснее»
14:28
1
Канчельскис – о «Спартаке»: «Они живут как в басне Крылова»
14:14
3
Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА
13:38
3
Бернарду Силва уйдет из «Манчестер Сити» – на него есть претендент
13:24
1
Карседо сказал, что будет делать с Бонгонда
12:55
1
Карседо высказался о будущем Маркиньоса в «Спартаке»
12:15
2
Верде договорился с ЦСКА об уходе
11:42
6
Губерниев высказался о возможном назначении Слуцкого в «Спартак»
11:20
15
Все новости
