Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Австралия. А-лига
Команды
Мельбурн Сити
Результаты
€ 2 млн
Мельбурн Сити - результаты матчей
Мельбурн
Австралия. А-лига
Стадион:
ААМИ Парк
Сайт:
http://melbournecityfc.com.au/
Тренер:
Радо Видошич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Австралия. А-лига. 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит. 2025/2026
Австралия. А-лига. 2024/2025
Австралия. А-лига. 2023/2024
Лига чемпионов АФК. 2023/2024
02.05 | 08:00
Окленд
1 : 1
Мельбурн Сити
26.04 | 10:30
Мельбурн Сити
1 : 2
Аделаида Юнайтед
18.04 | 10:00
Брисбен Роар
2 : 3
Мельбурн Сити
12.04 | 08:00
Мельбурн Сити
2 : 0
Веллингтон Феникс
07.04 | 12:00
Мельбурн Сити
2 : 1
Сентрал Кост Маринерс
04.04 | 11:35
Мельбурн Сити
3 : 0
Вестерн Сидней Уондерерс
22.03 | 11:00
Перт Глори
1 : 1
Мельбурн Сити
17.03 | 11:00
Сидней
0 : 1
Мельбурн Сити
28.02 | 07:00
Окленд
3 : 0
Мельбурн Сити
21.02 | 11:35
Мельбурн Сити
1 : 3
Мельбурн Виктори
07.02 | 11:35
Вестерн Сидней Уондерерс
1 : 1
Мельбурн Сити
30.01 | 09:00
Веллингтон Феникс
2 : 2
Мельбурн Сити
24.01 | 11:35
Макартур
6 : 2
Мельбурн Сити
16.01 | 11:35
Мельбурн Сити
2 : 1
Окленд
11.01 | 09:00
Мельбурн Сити
0 : 1
Ньюкасл Джетс
06.01 | 11:00
Мельбурн Сити
1 : 0
Брисбен Роар
03.01 | 11:35
Мельбурн Сити
0 : 0
Сидней
28.12 | 11:00
Мельбурн Сити
1 : 3
Перт Глори
23.12 | 11:15
Мельбурн Сити
1 : 1
Макартур
20.12 | 11:35
Мельбурн Сити
0 : 1
Мельбурн Виктори
06.12 | 09:00
Ньюкасл Джетс
0 : 1
Мельбурн Сити
29.11 | 09:00
Сентрал Кост Маринерс
0 : 0
Мельбурн Сити
21.11 | 11:35
Аделаида Юнайтед
4 : 1
Мельбурн Сити
08.11 | 11:35
Мельбурн Виктори
0 : 2
Мельбурн Сити
31.10 | 11:35
Брисбен Роар
0 : 0
Мельбурн Сити
25.10 | 09:00
Мельбурн Сити
4 : 0
Перт Глори
18.10 | 09:00
Вестерн Сидней Уондерерс
1 : 1
Мельбурн Сити
Главные новости
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
3
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
3
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
8
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+