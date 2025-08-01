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Эквадор. Серия А
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Индепендьенте дель Валле
Новости
€ 9 млн
Индепендьенте дель Валле - новости команды
Санголки
Эквадор. Серия А
Стадион:
Банко Гуаякиль
Сайт:
http://www.independientedelvalle.com/
Тренер:
Хавьер Гандольфи
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Видео
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
27 февраля
1
Месси обратился к болельщикам из Пуэрто-Рико – матч «Интер Майами» перенесли из-за его травмы
12 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
2024.05.16 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
2023.10.27 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
2023.07.20 07:24
2
УЕФА объявил о создании нового турнира
2023.07.08 08:43
2
Главные новости
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
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20:56
4
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
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Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
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