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Эквадор. Серия А
Команды
Индепендьенте дель Валле
Состав
€ 9 млн
Индепендьенте дель Валле - состав команды
Санголки
Эквадор. Серия А
Стадион:
Банко Гуаякиль
Сайт:
http://www.independientedelvalle.com/
Тренер:
Хавьер Гандольфи
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Кинтана Альдаир
Вра
32
€ 0.9 млн
22
Guido Villar
Вра
-
4
Эспиноса Джон
Защ
27
€ 0.6 млн
2
Сарате Луис
Защ
26
€ 0.25 млн
51
Ордоньес Дейннер
Защ
16
-
14
Mateo Carabajal
Защ
-
20
Aníbal Gómez
Защ
-
13
Daykol Romero
Защ
-
19
Layan Loor
Защ
-
5
Richard Schunke
Защ
-
23
Juan Viacava
Защ
-
6
Альсивар Жорди
Пол
27
€ 2 млн
55
Гуагуа Дарвин
Пол
18
€ 2 млн
10
Сорноса Хуниор
Пол
32
€ 0.9 млн
32
Мендес Себастьян
Пол
29
€ 0.9 млн
26
Касарес Хуан
Пол
34
€ 0.15 млн
7
Patrik Mercado
Пол
-
15
Gustavo Cortez
Пол
-
99
Реаско Джоркаефф
Нап
27
€ 0.9 млн
9
Гонсалес Карлос
Нап
33
€ 0.9 млн
17
Arón Rodríguez
Нап
-
11
Matías Perello
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 4
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