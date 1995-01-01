Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волга Ул
|28
|19
|7
|2
|57:19
|+38
|64
|2.
|Челябинск
|28
|20
|2
|6
|56:24
|+32
|62
|3.
|Тюмень
|28
|18
|6
|4
|79:30
|+49
|60
|4.
|Звезда
|28
|16
|4
|8
|52:28
|+24
|52
|5.
|Амкар-Пермь
|28
|16
|3
|9
|42:28
|+14
|51
|6.
|Новосибирск
|28
|15
|5
|8
|40:24
|+16
|50
|7.
|Урал-2
|28
|12
|6
|10
|48:39
|+9
|42
|8.
|Иртыш
|28
|10
|8
|10
|50:49
|+1
|38
|9.
|Торпедо Миасс
|28
|10
|5
|13
|33:41
|-8
|35
|10.
|Спартак Т
|28
|11
|3
|14
|45:66
|-21
|33
|11.
|Оренбург-2
|28
|6
|9
|13
|31:52
|-21
|27
|12.
|Динамо Брл
|28
|7
|5
|16
|29:42
|-13
|26
|13.
|Носта
|28
|6
|3
|19
|23:54
|-31
|21
|14.
|Зенит Иж
|28
|4
|4
|20
|20:55
|-35
|16
|15.
|Лада-Тольятти
|28
|2
|6
|20
|24:78
|-54
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|14
|10
|2
|2
|44:14
|+30
|32
|2.
|Звезда
|14
|10
|2
|2
|31:10
|+21
|32
|3.
|Челябинск
|14
|10
|1
|3
|29:13
|+16
|31
|4.
|Волга Ул
|14
|9
|4
|1
|25:10
|+15
|31
|5.
|Амкар-Пермь
|14
|9
|2
|3
|24:8
|+16
|29
|6.
|Новосибирск
|14
|9
|1
|4
|24:12
|+12
|28
|7.
|Иртыш
|14
|7
|4
|3
|27:18
|+9
|25
|8.
|Урал-2
|14
|7
|3
|4
|27:22
|+5
|24
|9.
|Спартак Т
|14
|7
|1
|6
|26:29
|-3
|22
|10.
|Торпедо Миасс
|14
|6
|1
|7
|19:21
|-2
|19
|11.
|Динамо Брл
|14
|5
|4
|5
|19:12
|+7
|19
|12.
|Оренбург-2
|14
|3
|5
|6
|21:28
|-7
|14
|13.
|Носта
|14
|4
|1
|9
|11:25
|-14
|13
|14.
|Лада-Тольятти
|14
|2
|4
|8
|11:31
|-20
|10
|15.
|Зенит Иж
|14
|2
|3
|9
|10:28
|-18
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волга Ул
|14
|10
|3
|1
|32:9
|+23
|33
|2.
|Челябинск
|14
|10
|1
|3
|27:11
|+16
|31
|3.
|Тюмень
|14
|8
|4
|2
|35:16
|+19
|28
|4.
|Амкар-Пермь
|14
|7
|1
|6
|18:20
|-2
|22
|5.
|Новосибирск
|14
|6
|4
|4
|16:12
|+4
|22
|6.
|Звезда
|14
|6
|2
|6
|21:18
|+3
|20
|7.
|Урал-2
|14
|5
|3
|6
|21:17
|+4
|18
|8.
|Торпедо Миасс
|14
|4
|4
|6
|14:20
|-6
|16
|9.
|Спартак Т
|14
|4
|2
|8
|19:37
|-18
|14
|10.
|Иртыш
|14
|3
|4
|7
|23:31
|-8
|13
|11.
|Оренбург-2
|14
|3
|4
|7
|10:24
|-14
|13
|12.
|Носта
|14
|2
|2
|10
|12:29
|-17
|8
|13.
|Зенит Иж
|14
|2
|1
|11
|10:27
|-17
|7
|14.
|Динамо Брл
|14
|2
|1
|11
|10:30
|-20
|7
|15.
|Лада-Тольятти
|14
|0
|2
|12
|13:47
|-34
|2