Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Т - турнирная таблица

Туймазы
Сайт:
http://vk.com/public202055656
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Волга
2
Челябинск
3
Тюмень
4
Звезда
5
Амкар-Пермь
6
Сибирь
7
Урал-2
8
Иртыш
9
Спартак Т
10
Торпедо Миасс
11
Оренбург-2
12
Динамо Брл
13
Носта
14
Ижевск
15
Лада-Тольятти
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
19
7
2
57
19
38
64
28
20
2
6
56
24
32
62
28
18
6
4
79
30
49
60
28
16
4
8
52
28
24
52
28
16
3
9
42
28
14
51
28
15
5
8
40
24
16
50
28
12
6
10
48
39
9
42
28
10
8
10
50
49
1
38
28
11
3
14
45
66
-21
36
28
10
5
13
33
41
-8
35
28
6
9
13
31
52
-21
27
28
7
5
16
29
42
-13
26
28
6
3
19
23
54
-31
21
28
4
4
20
20
55
-35
16
28
2
6
20
24
78
-54
12
Команда
1
Тюмень
2
Звезда
3
Челябинск
4
Волга
5
Амкар-Пермь
6
Сибирь
7
Иртыш
8
Урал-2
9
Спартак Т
10
Торпедо Миасс
11
Динамо Брл
12
Оренбург-2
13
Носта
14
Лада-Тольятти
15
Ижевск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
44
14
30
32
14
10
2
2
31
10
21
32
14
10
1
3
29
13
16
31
14
9
4
1
25
10
15
31
14
9
2
3
24
8
16
29
14
9
1
4
24
12
12
28
14
7
4
3
27
18
9
25
14
7
3
4
27
22
5
24
14
7
1
6
26
29
-3
22
14
6
1
7
19
21
-2
19
14
5
4
5
19
12
7
19
14
3
5
6
21
28
-7
14
14
4
1
9
11
25
-14
13
14
2
4
8
11
31
-20
10
14
2
3
9
10
28
-18
9
Команда
1
Волга
2
Челябинск
3
Тюмень
4
Амкар-Пермь
5
Сибирь
6
Звезда
7
Урал-2
8
Торпедо Миасс
9
Спартак Т
10
Иртыш
11
Оренбург-2
12
Носта
13
Ижевск
14
Динамо Брл
15
Лада-Тольятти
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
32
9
23
33
14
10
1
3
27
11
16
31
14
8
4
2
35
16
19
28
14
7
1
6
18
20
-2
22
14
6
4
4
16
12
4
22
14
6
2
6
21
18
3
20
14
5
3
6
21
17
4
18
14
4
4
6
14
20
-6
16
14
4
2
8
19
37
-18
14
14
3
4
7
23
31
-8
13
14
3
4
7
10
24
-14
13
14
2
2
10
12
29
-17
8
14
2
1
11
10
27
-17
7
14
2
1
11
10
30
-20
7
14
0
2
12
13
47
-34
2

❗Спартак Т: -3

❗Лада-Тольятти: -3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
2
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
3
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
4
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
20
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+