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Спартак Т - результаты матчей

Туймазы
Сайт:
http://vk.com/public202055656
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
04.06 | 15:00
Спартак Т
1 : 0
Носта
28.05 | 15:00
Торпедо Миасс
6 : 2
Спартак Т
21.05 | 16:00
Лада-Тольятти
1 : 1
Спартак Т
15.05 | 14:00
Спартак Т
1 : 4
Тюмень
08.05 | 13:00
Сибирь
5 : 1
Спартак Т
24.04 | 16:00
Спартак Т
1 : 2
Оренбург-2
17.04 | 14:00
Звезда
5 : 0
Спартак Т
13.04 | 15:00
Спартак Т
2 : 1
Динамо Брл
10.04 | 14:00
Спартак Т
0 : 6
Иртыш
14.11 | 13:00
Челябинск
2 : 4
Спартак Т
09.11 | 16:00
Амкар-Пермь
4 : 1
Спартак Т
04.11 | 13:00
Спартак Т
1 : 0
Урал-2
31.10 | 14:00
Спартак Т
4 : 0
Ижевск
23.10 | 14:00
Спартак Т
0 : 5
Волга
17.10 | 17:00
Волга
1 : 0
Спартак Т
10.10 | 14:00
Ижевск
0 : 1
Спартак Т
05.10 | 12:30
Урал-2
1 : 1
Спартак Т
30.09 | 14:00
Спартак Т
4 : 1
Амкар-Пермь
26.09 | 14:00
Спартак Т
2 : 2
Челябинск
17.09 | 12:30
Динамо Брл
3 : 0
Спартак Т
14.09 | 16:00
Иртыш
3 : 1
Спартак Т
05.09 | 14:00
Спартак Т
3 : 2
Звезда
30.08 | 14:00
Оренбург-2
1 : 2
Спартак Т
18.08 | 16:30
Спартак Т
0 : 1
Сибирь
07.08 | 16:00
Тюмень
4 : 3
Спартак Т
01.08 | 16:00
Спартак Т
7 : 2
Лада-Тольятти
24.07 | 16:00
Спартак Т
0 : 3
Торпедо Миасс
18.07 | 16:00
Носта
1 : 2
Спартак Т
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