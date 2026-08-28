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«Фиорентина» – «Фрозиноне»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027

28 августа 2026 10:24
Фиорентина - Фрозиноне
29 авг. 2026, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Фиорентины» с форой (-1)
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Матч 2 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Фрозиноне» пройдет 29 августа 2026 года во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обе команды неудачно стартовали: хозяева разгромно уступили «Роме» (0:4), гости минимально проиграли «Ювентусу» (0:1). При этом «Фиорентина» традиционно сильна дома – она не проигрывает в одиннадцати последних матчах на «Артемио Франки». «Фрозиноне», в свою очередь, имеет впечатляющую гостевую статистику в Серии А – три победы в трeх последних выездных матчах. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые уже доказали свою неуступчивость на выезде?

Кто победит в матче

«Фиорентина» постарается использовать преимущество своего поля и длительную домашнюю серию, чтобы реабилитироваться за разгром в стартовом туре. Команда не проигрывает в одиннадцати последних домашних матчах, а в очных встречах с «Фрозиноне» не уступает в пяти из шести последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,60 гола, а в Кубке Италии уверенно разгромили «Беневенто» (4:1). Однако оборона «Фиорентины» вызывает тревогу – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и в стартовом туре они пропустили четыре гола от «Ромы». Это даeт «Фрозиноне» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Фрозиноне» подходит к игре с хорошей атакующей формой. Команда забивает в двадцати девяти из тридцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Фиорентиной» гости также отличаются в четырeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Фрозиноне» действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В стартовом туре они минимально уступили «Ювентусу» (0:1), а в Кубке Италии разгромили «Юве Стабия» (4:1). Гости умеют забивать на выезде и способны навязать борьбу, но их защита может дать сбой против атакующей «Фиорентины» на еe поле.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую гостевую форму «Фрозиноне», «Фиорентина» имеет преимущество домашнего поля и успешную очную статистику. Хозяева способны забить и должны использовать свои шансы, чтобы одержать первую победу в сезоне, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Фиорентина» одержала две победы, «Фрозиноне» – одну, ещe три встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в пяти из шести последних игр против этого соперника, а в последней встрече на «Артемио Франки» (февраль 2024 года) «Фиорентина» разгромила «Фрозиноне» со счeтом 5:1. Текущая форма «Фрозиноне» на выезде в Серии А впечатляет – три победы подряд, но против «Фиорентины» эта серия может прерваться. Хозяева имеют психологическое и статистическое преимущество, что должно помочь им взять три очка.

Личные встречи
Побед - 2 (29%)
Ничьих - 3 (43%)
Побед - 2 (29%)
11
Забитых мячей
8
1.57
В среднем за матч
1.14
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
5 : 1
11.02.2024
Фрозиноне
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
1 : 1
28.09.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
5 : 1
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
1 : 1
28.09.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
07.04.2019
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1 : 1
09.11.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
0 : 0
20.03.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
01.11.2015
Фрозиноне
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Фрозиноне
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
3
Gabriele Calvani
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
(К) ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
73
Патрицио Мазини
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
33
Виери Сантос
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
72
Brando Mazzeo
ЦП
73
Antonio Pirrò
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
71
Sulayman Jallow
ЦФ
Фрозиноне
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
34
Ануар Эль-Аззузи
ОП
16
Matteo Cichella
ЦП
70
Луис Хаса
АП
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
3
Дрэгушин
5
Понграчич
21
20
Хименес
29
Атта
27
Ндур
42
Улаи
30
Мастантуоно
11
Гюдмюндссон
32
Пеллегрино
4-2-2-2
22
Пальмизани
20
Ойоно
30
Монтеризи
79
3
73
Мазини
14
Чало
10
Шмид
17
Квернадзе
40
9
Раймондо
20
Хименес
17
Мариу
17
Мариу
20
Хименес
42
Улаи
4
Брешианини
4
Брешианини
42
Улаи
11
Гюдмюндссон
8
Мандрагора
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
27
Ндур
44
Фаджоли
44
Фаджоли
27
Ндур
5
Понграчич
33
Сантос
33
Сантос
5
Понграчич
40
24
Дзербин
24
Дзербин
40
14
Чало
27
Гриллич
27
Гриллич
14
Чало
79
71
Терзич
71
Терзич
79
3
2
Читтадини
2
Читтадини
3
9
Раймондо
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
9
Раймондо
Остались в запасе
Фиорентина
Фрозиноне
20
Додо
ПЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
72
Brando Mazzeo
ЦП
73
Antonio Pirrò
ЦП
71
Sulayman Jallow
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ОП
16
Matteo Cichella
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
20
Додо
ПЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
72
Brando Mazzeo
ЦП
73
Antonio Pirrò
ЦП
71
Sulayman Jallow
ЦФ
Остались в запасе
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ОП
16
Matteo Cichella
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Фиорентина
Точно не сыграют
Фабиано Паризи
ЛЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ
Мойзе Кен
ЦФ
Фрозиноне
Точно не сыграют
Фарес Геджемис
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фиорентины» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, успешная очная статистика и необходимость реабилитироваться после разгрома делают хозяев фаворитами. «Фрозиноне» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки во Флоренции. Рекомендуемая ставка – победа «Фиорентины» с форой (-1) с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Фрозиноне» состоится 29 августа 2026 года во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 3».

«Фиорентина» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн.

2.03
Победа «Фиорентины» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Фрозиноне Фиорентина
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