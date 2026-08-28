Матч 2 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Фрозиноне» пройдет 29 августа 2026 года во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обе команды неудачно стартовали: хозяева разгромно уступили «Роме» (0:4), гости минимально проиграли «Ювентусу» (0:1). При этом «Фиорентина» традиционно сильна дома – она не проигрывает в одиннадцати последних матчах на «Артемио Франки». «Фрозиноне», в свою очередь, имеет впечатляющую гостевую статистику в Серии А – три победы в трeх последних выездных матчах. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые уже доказали свою неуступчивость на выезде?

Кто победит в матче

«Фиорентина» постарается использовать преимущество своего поля и длительную домашнюю серию, чтобы реабилитироваться за разгром в стартовом туре. Команда не проигрывает в одиннадцати последних домашних матчах, а в очных встречах с «Фрозиноне» не уступает в пяти из шести последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,60 гола, а в Кубке Италии уверенно разгромили «Беневенто» (4:1). Однако оборона «Фиорентины» вызывает тревогу – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и в стартовом туре они пропустили четыре гола от «Ромы». Это даeт «Фрозиноне» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Фрозиноне» подходит к игре с хорошей атакующей формой. Команда забивает в двадцати девяти из тридцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Фиорентиной» гости также отличаются в четырeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Фрозиноне» действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В стартовом туре они минимально уступили «Ювентусу» (0:1), а в Кубке Италии разгромили «Юве Стабия» (4:1). Гости умеют забивать на выезде и способны навязать борьбу, но их защита может дать сбой против атакующей «Фиорентины» на еe поле.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую гостевую форму «Фрозиноне», «Фиорентина» имеет преимущество домашнего поля и успешную очную статистику. Хозяева способны забить и должны использовать свои шансы, чтобы одержать первую победу в сезоне, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Фиорентина» одержала две победы, «Фрозиноне» – одну, ещe три встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в пяти из шести последних игр против этого соперника, а в последней встрече на «Артемио Франки» (февраль 2024 года) «Фиорентина» разгромила «Фрозиноне» со счeтом 5:1. Текущая форма «Фрозиноне» на выезде в Серии А впечатляет – три победы подряд, но против «Фиорентины» эта серия может прерваться. Хозяева имеют психологическое и статистическое преимущество, что должно помочь им взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фиорентины» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, успешная очная статистика и необходимость реабилитироваться после разгрома делают хозяев фаворитами. «Фрозиноне» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки во Флоренции. Рекомендуемая ставка – победа «Фиорентины» с форой (-1) с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Фрозиноне» состоится 29 августа 2026 года во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 3».