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США – Бельгия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

06 июля 2026 8:17
США - Бельгия
07 июл. 2026, вторник 03:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа Бельгии
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Матч 1/8 финала Чемпионата мира между США и Бельгией пройдет 7 июля 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Американцы уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, забивая в четырех последних матчах, но их оборона не всегда надежна – шесть пропущенных в пяти последних играх. Бельгийцы, напротив, не проигрывают в четырех последних матчах и демонстрируют мощную атаку – 14 голов за последние пять встреч, а их оборона выглядит более солидной. Сможет ли американская команда преподнести сенсацию и обыграть одного из фаворитов турнира, или Бельгия продолжит свое победное шествие и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная США подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда забивает в четырех последних матчах на турнире, а на групповом этапе уверенно обыграла Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), а также уступила Турции (2:3), но в 1/16 финала разгромила Боснию и Герцеговину (2:0). Американцы обладают быстрыми и техничными игроками, способными создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, что против мощной атаки Бельгии может стать фатальным. В очных встречах с бельгийцами американцы уступают – три поражения и одна победа в четырех матчах, включая поражение в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года (1:2), что создает дополнительное психологическое давление.

Бельгия подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, а на групповом этапе разгромила Новую Зеландию (5:1) и сыграла вничью с Ираном и Египтом, а в 1/16 финала обыграла Сенегал (3:2). Бельгийцы обладают мощной атакой и организованной обороной, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с США бельгийцы имеют преимущество, включая победу в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Бельгия имеет преимущество в атакующей мощи, надежности обороны и истории личных встреч, тогда как США уступают в классе и стабильности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бельгии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

США забивают в четырех последних матчах, но их оборона пропускает в среднем 1,2 гола за игру, тогда как Бельгия забивает в среднем 2,8 гола и имеет более надежную защиту. В очных встречах бельгийцы имеют преимущество – три победы в четырех последних матчах, включая победу в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года, что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (4)
6
Забитых мячей
15
1.5
В среднем за матч
3.75
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 5
28.03.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бельгия
2 : 1
01.07.2014
США
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 4
30.05.2013
Бельгия

Прогноз на победителя

Бельгия имеет более мощную атаку и надежную оборону, а также преимущество в личных встречах над США. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бельгии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с коэффициентом 2.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

США – Бельгия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

2.80
Победа Бельгии
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Бельгия США
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