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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - США
Бельгия - США: обзор матча 01 июля 2014
Бельгия
01.07.2014, вторник, 23:59
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
США
93'
К. Де Брюйне
104'
Р. Лукаку
107'
Ю. Грин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - США
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Азар
111'
107'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Грин
Пас отдал
М. Брэдли
105'
Замена
Ю. Грин
️️️️
А. Бедойя
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
104'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Лукаку
93'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Ориги
91'
72'
Замена
К. Вондоловски
️️️️
Г. Зуси
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мертенс
61'
Желтая карточка
В. Компани
41'
31'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Ф. Джонсон
30'
Травма
Ф. Джонсон
18'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
8
Маруан Феллайни
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
США
12
Тим Ховард
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЛЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
3
Омар Гонсалес
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
23
Фабиан Джонсон
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
19
Грэм Зуси
ПП
8
Клинт Демпси
(К)
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
США
22
Ник Римандо
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
16
Юлиан Грин
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
0
Арон Йоханссон
ЦФ
4-2-2-2
1
Куртуа
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
2
Алдервейрелд
4
Компани
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
7
Де Брюйне
17
Ориги
14
Мертенс
3-2-4-1
12
Ховард
20
Кэмерон
3
Гонсалес
5
Бислер
23
Джонсон
7
Бисли
19
Зуси
4
Брэдли
13
Джонс
11
Бедойя
8
Демпси
10
Азар
22
Шадли
22
Шадли
10
Азар
17
Ориги
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Ориги
14
Мертенс
11
Миральяс
11
Миральяс
14
Мертенс
23
Джонсон
22
Йедлин
22
Йедлин
23
Джонсон
11
Бедойя
16
Грин
16
Грин
11
Бедойя
19
Зуси
18
Вондоловски
18
Вондоловски
19
Зуси
Остались в запасе
Бельгия
США
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Марк Вилмотс
22
Ник Римандо
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
15
Кайл Беккерман
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
0
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
22
Ник Римандо
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
15
Кайл Беккерман
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
0
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Бельгия - США
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:59 (прямая)
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