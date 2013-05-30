Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Бельгия
США - Бельгия: обзор матча 30 мая 2013
США
30.05.2013, четверг, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Бельгия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Бельгия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Новости команд
Все
США
Бельгия
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
12:26
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
Вчера, 19:12
9
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
Вчера, 19:12
9
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
11 ноября
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
11 ноября
2
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
12:26
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+