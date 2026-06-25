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Япония – Швеция: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

25 июня 2026 8:34
Япония - Швеция
26 июн. 2026, пятница 02:00 | Чемпионат мира, группа F, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа Японии
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Японии и Швеции пройдет 26 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Обе команды имеют по три очка после двух туров – Япония разгромила Тунис (4:0) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2), а Швеция разгромила Тунис (5:1), но потерпела разгромное поражение от Нидерландов (1:5). Для выхода в плей-офф обеим нужна победа, при этом японцам достаточно и ничьей, если параллельный матч сложится благоприятно. Сможет ли шведская атака пробить непробиваемую оборону японцев, или Япония продолжит свое победное шествие и обеспечит себе место в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Японии подходит к игре в великолепной форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда разгромила Тунис (4:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Нидерландами (2:2), одержала победы над Исландией (1:0) и Шотландией (1:0), а также обыграла Англию (1:0). Оборона японцев выглядит практически непробиваемой – они пропускают менее гола за игру, а атака стабильно забивает. Японцы играют дисциплинированно и организованно, что делает их одними из главных фаворитов в этом матче.

Швеция подходит к игре с противоречивой статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда разгромила Тунис (5:1) в стартовом туре, но затем потерпела разгромное поражение от Нидерландов (1:5), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Грецией (2:2), поражение от Норвегии (1:3), победа над Польшей (3:2) и победа над Украиной (3:1). Шведы много забивают, но их оборона выглядит крайне уязвимой, что против организованной и дисциплинированной Японии может стать фатальным.

Итоговый вывод: Япония превосходит Швецию в надежности обороны и организации игры, тогда как шведы, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в защите. Учитывая, что японцам достаточно ничьей для выхода из группы, они будут действовать дисциплинированно и использовать контратаки. Наш прогноз – победа Японии.

Форма и история личных встреч

Япония практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Швеция пропускает в среднем 2,6 гола за игру и имеет серьезные проблемы в обороне. В очных встречах команды обменивались результатами, но текущая форма японцев, особенно их надежная оборона, дает им преимущество.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
22
Такехиро Томиясу
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛП
24
Кайсу Сано
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
14
Дзюня Ито
ЦП
15
Даичи Камада
ЦП
10
Рицу Доан
ПП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Густаф Лагербильке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Габриэль Гудмундссон
ЛП
0
Беньямин Нюгрен
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
16
Йеспер Карлстрем
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
3-5-1-1
1
Сузуки
22
Томиясу
4
Итакура
21
Ито
13
Накамура
7
Танака
14
Ито
15
Камада
10
Доан
24
Сано
18
Уэда
3-5-2
23
Нордфельдт
0
Лагербильке
4
Хин
3
Линделеф
21
Бернхардссон
0
Нюгрен
18
Аяри
16
Карлстрем
5
Гудмундссон
9
Исак
17
Дьекереш
Остались в запасе
Япония
Швеция
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Грэм Поттер

Прогноз на победителя

Япония имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Швеция много забивает, но еще больше пропускает (2,6 гола в среднем). Учитывая разницу в организации игры и надежности защиты, победа японцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Японии с коэффициентом 1,87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Японии и Швеции состоится 26 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Япония – Швеция: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

1.87
Победа Японии
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Швеция Япония
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