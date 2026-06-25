Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Японии и Швеции пройдет 26 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Обе команды имеют по три очка после двух туров – Япония разгромила Тунис (4:0) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2), а Швеция разгромила Тунис (5:1), но потерпела разгромное поражение от Нидерландов (1:5). Для выхода в плей-офф обеим нужна победа, при этом японцам достаточно и ничьей, если параллельный матч сложится благоприятно. Сможет ли шведская атака пробить непробиваемую оборону японцев, или Япония продолжит свое победное шествие и обеспечит себе место в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Японии подходит к игре в великолепной форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда разгромила Тунис (4:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Нидерландами (2:2), одержала победы над Исландией (1:0) и Шотландией (1:0), а также обыграла Англию (1:0). Оборона японцев выглядит практически непробиваемой – они пропускают менее гола за игру, а атака стабильно забивает. Японцы играют дисциплинированно и организованно, что делает их одними из главных фаворитов в этом матче.

Швеция подходит к игре с противоречивой статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда разгромила Тунис (5:1) в стартовом туре, но затем потерпела разгромное поражение от Нидерландов (1:5), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Грецией (2:2), поражение от Норвегии (1:3), победа над Польшей (3:2) и победа над Украиной (3:1). Шведы много забивают, но их оборона выглядит крайне уязвимой, что против организованной и дисциплинированной Японии может стать фатальным.

Итоговый вывод: Япония превосходит Швецию в надежности обороны и организации игры, тогда как шведы, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в защите. Учитывая, что японцам достаточно ничьей для выхода из группы, они будут действовать дисциплинированно и использовать контратаки. Наш прогноз – победа Японии.

Форма и история личных встреч

Япония практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Швеция пропускает в среднем 2,6 гола за игру и имеет серьезные проблемы в обороне. В очных встречах команды обменивались результатами, но текущая форма японцев, особенно их надежная оборона, дает им преимущество.

Прогноз на победителя

Япония имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Швеция много забивает, но еще больше пропускает (2,6 гола в среднем). Учитывая разницу в организации игры и надежности защиты, победа японцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Японии с коэффициентом 1,87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Японии и Швеции состоится 26 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».