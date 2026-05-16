«Сочи» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.6

17 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Сочи» примет грозненский «Ахмат». Хозяева ведут отчаянную борьбу за выживание и находятся в зоне вылета, а гости доигрывают сезон в середине таблицы без турнирных задач. Разница в мотивации и домашний фактор делают «Сочи» фаворитом этого противостояния.

«Сочи»

Южане отчаянно цепляются за шанс сохранить прописку в РПЛ. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и в среднем по 1,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Мартин Крамарич с 6 голами в 23 матчах ведeт атаку. После поражений от «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:2), а также побед над «Оренбургом» (3:1), «Крыльями Советов» (2:1) и «Ростовом» (1:0) команда занимает 16-е место с 21 очком. «Сочи» пропускает в 4 последних матчах, но дома традиционно силeн против «Ахмата» – 5 из 6 последних домашних встреч без поражений.

«Ахмат»

Грозненцы доигрывают сезон без турнирной мотивации. Команда не побеждает в гостях на протяжении 12 матчей – это худшая выездная серия в лиге. В последних 5 встречах «Ахмат» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Георгий Мелкадзе с 11 голами в 35 матчах остаeтся главной угрозой в атаке. После ничьей с «Динамо Махачкала» (1:1), победы над «Пари НН» (2:0) и поражений от «Зенита» (0:2) и «Спартака» (1:3) команда занимает 9-е место. «Ахмат» забивает «Сочи» в 8 из 10 последних очных матчей, что оставляет гостям надежду на гол.

Факты о командах:

«Сочи»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 последних турах

Не проигрывает дома «Ахмату» в 5 из 6 последних встреч

Борется за выживание – мотивация запредельная

«Ахмат»

Без побед в 12 последних гостевых матчах

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Забивает «Сочи» в 8 из 10 последних очных матчей

Доигрывает сезон без турнирных задач

История противостояний

«Сочи» не проигрывает дома в 5 из 6 последних личных встреч

«Ахмат» забивает в 8 из 10 последних очных матчей

Последняя встреча: победа «Сочи» в гостях (4:2)

Прогноз на матч «Сочи» – «Ахмат»

«Сочи» отчаянно борется за выживание и традиционно силeн дома против «Ахмата». Грозненцы не побеждают в гостях 12 матчей подряд и доигрывают сезон без мотивации. Учитывая, что обе команды забивают в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки: