25 января на «Джэвис» в матче 22-го тура Серии А «Аталанта» примет «Парму». Хозяева, занимающие 7-е место, продолжают борьбу за еврокубки, в то время как гости, находящиеся в середине таблицы, стремятся к спокойному сезону. «Аталанта» традиционно сильна дома, а «Парма» отличается выездной устойчивостью, что обещает интересное тактическое противостояние.

«Аталанта»

Бергамаски демонстрируют стабильную игру, не проигрывая в 4 последних матчах Серии А. Команда отличается сбалансированностью: результативная атака (1.60 гола в среднем за игру) сочетается с надeжной обороной (0.80 пропущенных). «Аталанта» забивает в 5 матчах подряд, а Джанлука Скамакка (7 голов) является главной угрозой. После обидного поражения от «Атлетика» в Лиге чемпионов команда будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Парма»

Команда показывает оборонительно-ориентированный футбол, не проигрывая в 3 последних турах. Главная сила «Пармы» – организация обороны: всего 0.80 пропущенного гола в среднем за игру. Однако в атаке команда крайне скромна (0.60 гола в среднем), несмотря на наличие Матео Пеллегрино (9 голов). «Парма» предпочитает действовать от обороны, делая ставку на минимальный счeт, о чeм говорят их последние ничьи 0:0.

Факты о командах

«Аталанта»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Серии А.

Не проигрывает «Парме» в 10 из 12 последних встреч.

Забивает в 5 матчах подряд.

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

«Парма»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр).

Забивает «Аталанте» в 5 последних очных встречах.

В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Аталанта» – «Парма»

Матч – противостояние атакующей мощи и оборонительной дисциплины. «Аталанта», обладая явным преимуществом в классе и домашней арене, будет атаковать плотный низкий блок «Пармы». Гости, в свою очередь, сделают ставку на организованность и контратаки, где они исторически опасны этому сопернику. Учитывая надeжность обороны «Пармы» и еe низкую результативность, «Аталанте» придeтся проявить изобретательность для взятия ворот. Однако индивидуальное качество игроков хозяев и их мотивация должны в итоге перевесить. Наиболее вероятным исходом видится победа «Аталанты», но матч вряд ли будет изобиловать голами. «Парма» способна оказать упорное сопротивление и, возможно, даже отличиться, как это часто бывает в очных встречах.

Рекомендованные ставки: