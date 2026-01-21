Введите ваш ник на сайте
«Ференцварош» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.85

21 января 2026 9:32
Ференцварош - Панатинаикос
22 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Ференцварош» с форой (0)
Сделать ставку

22 января в рамках 7-го тура Лиги Европы «Ференцварош» примет «Панатинаикос». Обе команды подходят к матчу в неплохой форме: «Ференцварош» не проигрывает в 6 последних матчах турнира, забивая минимум один гол в каждом из последних 6 поединков, а «Панатинаикос» не уступает в 3 последних матчах и стабильно забивает. Соперники демонстрируют умеренную результативность: венгерская команда ограничена в атаке на последних стадиях, а греческая чаще использует быстрые контратаки.

«Ференцварош»

Команда набрала 14 очков после 6 туров, лучший бомбардир – Жомбор Грубер с 8 голами в 16 матчах. «Ференцварош» показывает дисциплинированную оборону, пропуская в среднем 1 гол за последние 5 матчей, однако атакующая эффективность невысока: всего 0,4 гола за игру в последних 5 встречах. Дома венгерский клуб старается контролировать мяч и использовать стандарты, но сил у команды хватит скорее на умеренный контроль, чем на обилие голов.

«Панатинаикос»

Греческий клуб занимает 15-е место в группе с 10 очками, лучший бомбардир – Кароль Свидерски с 8 голами в 25 матчах. «Панатинаикос» забивает в среднем 1,6 гола за игру и пропускает 1,4, что указывает на атакующую активность при некоторых пробелах в обороне. Команда уверена в контратаках и быстрых комбинациях, однако выездная игра греков оставляет вопросы по стабильности в защите.

Факты о командах

  • «Ференцварош»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 6 последних матчах турнира
  • Пропускает в 4 последних матчах, средняя результативность 0,4 гола за матч
  • Сильна дома в стандартах, но ограничена в атаке

«Панатинаикос»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Средние показатели последних 5 игр: 1,6 забито, 1,4 пропущено
  • Эффективен в быстрых атаках и позиционных розыгрышах
  • Оборона на выезде нестабильна

Прогноз на матч «Ференцварош» – «Панатинаикос»

Анализ показывает, что «Ференцварош» благодаря домашнему преимуществу и стабильной обороне имеет небольшое преимущество. «Панатинаикос» способен забивать, но встречает трудности в защите на выезде. Вероятен матч с умеренной результативностью, оба клуба забьют, однако венгерский клуб более вероятный фаворит.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ференцварош» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.68
Победа «Ференцварош» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Панатинаикос Ференцварош
