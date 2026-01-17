Финал Кубка Африки сведет две наиболее стабильные и организованные сборные турнира. Сенегал и Марокко прошли весь путь практически без сбоев, демонстрируя высокий уровень дисциплины, надежную оборону и умение решать исход матчей в ключевые моменты. Очная встреча обещает быть максимально напряженной, где цена любой ошибки будет предельно высокой.

Сенегал

Сенегал подходит к финалу на серии из четырех побед подряд в рамках Кубка Африки. В полуфинале команда минимально обыграла Египет со счетом 1:0, вновь подтвердив умение играть прагматично и строго по счету. В последних пяти матчах турнира сенегальцы забили 9 мячей, пропустив всего 2, а в среднем команда забивает 1.80 гола за игру. Важный фактор – стабильность атаки: Сенегал отличался голами в шести матчах турнира подряд, при этом сохраняя компактность в обороне и не позволяя соперникам создавать большое количество моментов.

Марокко

Марокко также выиграло четыре последних матча на турнире и делает ставку прежде всего на защиту. В полуфинале команда прошла Нигерию, сыграв 0:0 в основное время и победив в серии пенальти. За последние пять матчей Марокко пропустило лишь один мяч, а в четырех последних встречах турнира не пропускало вовсе. Средний показатель пропущенных – 0.20 гола за игру, что является лучшим результатом среди финалистов. При этом атака действует достаточно эффективно: 7 голов в пяти матчах и стабильные голы почти в каждом поединке.

Факты о командах

Сенегал

Побеждает в 4 последних матчах Кубка Африки

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивал Марокко в 3 последних очных встречах

Марокко

Побеждает в 4 последних матчах турнира

Не пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Забивает в 16 из 18 последних матчей

Прогноз на матч Сенегал – Марокко

Финал Кубка Африки редко получается результативным, и текущая форма команд это подтверждает. Сенегал выглядит чуть агрессивнее в атаке, тогда как Марокко делает акцент на оборону и контроль. Матч, вероятнее всего, пройдет в осторожном ключе с минимальным количеством опасных моментов. Вероятен сценарий с низкой результативностью и решением исхода в один мяч либо за пределами основного времени.

