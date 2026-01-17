Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сенегал – Марокко: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.43

17 января 2026 9:59
Сенегал - Марокко
18 янв. 2026, воскресенье 22:00 | Кубок африканских наций, Финал
Перейти в онлайн матча
1.43
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

Финал Кубка Африки сведет две наиболее стабильные и организованные сборные турнира. Сенегал и Марокко прошли весь путь практически без сбоев, демонстрируя высокий уровень дисциплины, надежную оборону и умение решать исход матчей в ключевые моменты. Очная встреча обещает быть максимально напряженной, где цена любой ошибки будет предельно высокой.

Сенегал

Сенегал подходит к финалу на серии из четырех побед подряд в рамках Кубка Африки. В полуфинале команда минимально обыграла Египет со счетом 1:0, вновь подтвердив умение играть прагматично и строго по счету. В последних пяти матчах турнира сенегальцы забили 9 мячей, пропустив всего 2, а в среднем команда забивает 1.80 гола за игру. Важный фактор – стабильность атаки: Сенегал отличался голами в шести матчах турнира подряд, при этом сохраняя компактность в обороне и не позволяя соперникам создавать большое количество моментов.

Марокко

Марокко также выиграло четыре последних матча на турнире и делает ставку прежде всего на защиту. В полуфинале команда прошла Нигерию, сыграв 0:0 в основное время и победив в серии пенальти. За последние пять матчей Марокко пропустило лишь один мяч, а в четырех последних встречах турнира не пропускало вовсе. Средний показатель пропущенных – 0.20 гола за игру, что является лучшим результатом среди финалистов. При этом атака действует достаточно эффективно: 7 голов в пяти матчах и стабильные голы почти в каждом поединке.

Факты о командах

Сенегал

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка Африки
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивал Марокко в 3 последних очных встречах

Марокко

  • Побеждает в 4 последних матчах турнира
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей

Прогноз на матч Сенегал – Марокко

Финал Кубка Африки редко получается результативным, и текущая форма команд это подтверждает. Сенегал выглядит чуть агрессивнее в атаке, тогда как Марокко делает акцент на оборону и контроль. Матч, вероятнее всего, пройдет в осторожном ключе с минимальным количеством опасных моментов. Вероятен сценарий с низкой результативностью и решением исхода в один мяч либо за пределами основного времени.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.43
  • Ничья в основное время – коэффициент 3.10

1.43
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Кубок африканских наций Марокко Сенегал
Другие прогнозы
18.01.2026
14:30
1.50
Италия. Серия А, 21 тур
Парма - Дженоа
Тотал меньше 2.5 голов
18.01.2026
14:30
1.65
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша - Антальяспор
Тотал меньше 2.5
18.01.2026
16:00
1.70
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе - Валенсия
«Валенсия» забьет
18.01.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
18.01.2026
17:00
2.20
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья - Фиорентина
Победа «Болоньи»
18.01.2026
17:00
1.70
Турция. Суперлига, 18 тур
Генчлербирлиги - Самсунспор
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 