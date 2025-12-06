Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Махачкала» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.58

06 декабря 2025 9:40
Динамо Мх - Пари НН
07 дек. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Тотал меньше 2.0 голов
Сделать ставку

7 декабря в Махачкале состоится важная встреча для двух клубов из нижней части таблицы РПЛ. «Динамо Махачкала» находится на 13 месте с 15 очками, а «Пари НН» – на 15 позиции с 11 очками. Обе команды испытывают игровые трудности, редко забивают и находятся в поиске стабильности. На «Анжи-Арене», где поддержка болельщиков традиционно высокая, хозяева постараются воспользоваться преимуществом поля, но и гости получили важный эмоциональный заряд после победы в последнем туре.

«Динамо Махачкала»

Команда продолжает борьбу за улучшение положения, однако в последних турах ей не хватает результативности. В трeх матчах подряд в РПЛ махачкалинцы не выигрывают, а за пять последних встреч забили всего два гола – 0.40 в среднем. При этом команда хотя бы забивает в трeх последних турах, но проблемы в обороне сохраняются: 6 пропущенных за 5 игр. Главная надежда в атаке – Гамид Агаларов, на счету которого пять мячей в сезоне, но ему явно требуется больше поддержки партнeров. В матче против «Сочи» махачкалинцы сыграли 0:0, что можно расценивать как положительный момент – команде удалось сыграть на ноль на выезде.

«Пари НН»

Коллектив из Нижнего Новгорода находится ещe в более сложном положении и борется за выход из зоны вылета. При этом команда способна на вспышки – победа 2:1 над «Акроном» стала важным сигналом. Однако в целом атакующий потенциал также ограничен: 2 забитых за 5 матчей РПЛ, тот же показатель – 0.40 в среднем. В защите «Пари НН» действует чуть надeжнее – 5 пропущенных за 5 встреч. Лучший бомбардир – Хуан Боселли, который остаeтся фактически главным источником угрозы у ворот соперников.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах РПЛ
  • В среднем: 0.40 забитого и 1.20 пропущенного за последние 5 игр
  • 6 пропущенных в последних 5 матчах
  • Победила «Пари НН» 2:1 в Кубке в сентябре

«Пари НН»

  • Только 1 победа за 6 последних матчей РПЛ
  • В среднем: 0.40 забитого и 1.00 пропущенного за последние 5 игр
  • Проиграл 5 из 6 последних выездных матчей в РПЛ
  • Лучше играет в обороне, чем соперник, но испытывает проблемы в создании моментов

Личные встречи
33% (2)
17% (1)
50% (3)
3
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
0.83
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо Мх
0 : 1
07.12.2025
Пари НН
Россия. Кубок, 4 тур
Пари НН
1 : 2
16.09.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН
2 : 0
18.08.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 0
30.07.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Пари НН
0 : 0
24.11.2024
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо Мх
0 : 1
04.08.2024
Пари НН
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Пари НН»

Обе команды играют осторожно и испытывают серьeзные сложности в атаке. Малое число забитых и относительно надeжная игра гостей в обороне указывают на низкую результативность матча. «Динамо Махачкала» дома выглядит чуть увереннее, но преимуществом в классе команды не обладают. Скорее всего, мы увидим игру без риска, с борьбой в центре поля и минимумом голевых шансов.

Логичный сценарий – упорный и низкорезультативный матч, где цена ошибки слишком высока.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.0 голов – коэффициент 1.58
  • Победа «Динамо Махачкала» или ничья (1Х) – коэффициент 1.45

1.58
Тотал меньше 2.0 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Пари НН Динамо Мх
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 