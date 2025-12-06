7 декабря в Махачкале состоится важная встреча для двух клубов из нижней части таблицы РПЛ. «Динамо Махачкала» находится на 13 месте с 15 очками, а «Пари НН» – на 15 позиции с 11 очками. Обе команды испытывают игровые трудности, редко забивают и находятся в поиске стабильности. На «Анжи-Арене», где поддержка болельщиков традиционно высокая, хозяева постараются воспользоваться преимуществом поля, но и гости получили важный эмоциональный заряд после победы в последнем туре.

«Динамо Махачкала»

Команда продолжает борьбу за улучшение положения, однако в последних турах ей не хватает результативности. В трeх матчах подряд в РПЛ махачкалинцы не выигрывают, а за пять последних встреч забили всего два гола – 0.40 в среднем. При этом команда хотя бы забивает в трeх последних турах, но проблемы в обороне сохраняются: 6 пропущенных за 5 игр. Главная надежда в атаке – Гамид Агаларов, на счету которого пять мячей в сезоне, но ему явно требуется больше поддержки партнeров. В матче против «Сочи» махачкалинцы сыграли 0:0, что можно расценивать как положительный момент – команде удалось сыграть на ноль на выезде.

«Пари НН»

Коллектив из Нижнего Новгорода находится ещe в более сложном положении и борется за выход из зоны вылета. При этом команда способна на вспышки – победа 2:1 над «Акроном» стала важным сигналом. Однако в целом атакующий потенциал также ограничен: 2 забитых за 5 матчей РПЛ, тот же показатель – 0.40 в среднем. В защите «Пари НН» действует чуть надeжнее – 5 пропущенных за 5 встреч. Лучший бомбардир – Хуан Боселли, который остаeтся фактически главным источником угрозы у ворот соперников.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

Не выигрывает в 3 последних матчах РПЛ

Забивает в 3 последних матчах РПЛ

В среднем: 0.40 забитого и 1.20 пропущенного за последние 5 игр

6 пропущенных в последних 5 матчах

Победила «Пари НН» 2:1 в Кубке в сентябре

«Пари НН»

Только 1 победа за 6 последних матчей РПЛ

В среднем: 0.40 забитого и 1.00 пропущенного за последние 5 игр

Проиграл 5 из 6 последних выездных матчей в РПЛ

Лучше играет в обороне, чем соперник, но испытывает проблемы в создании моментов

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Пари НН»

Обе команды играют осторожно и испытывают серьeзные сложности в атаке. Малое число забитых и относительно надeжная игра гостей в обороне указывают на низкую результативность матча. «Динамо Махачкала» дома выглядит чуть увереннее, но преимуществом в классе команды не обладают. Скорее всего, мы увидим игру без риска, с борьбой в центре поля и минимумом голевых шансов.

Логичный сценарий – упорный и низкорезультативный матч, где цена ошибки слишком высока.

Рекомендованные ставки