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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Нижний Новгород
Динамо Мх - Нижний Новгород: обзор матча 04 августа 2024
Динамо Мх
04.08.2024, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
82'
Н. Калинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Нижний Новгород
Красная карточка
Н. Глушков
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Д. Тихий
Замена
К. Зинович
️️️️
Н. Глушков
89'
87'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
З. Турбо
87'
Замена
А. Мухин
️️️️
О. Ожегович
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Магомедов
84'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Калинский
Замена
А. Гаджиев
️️️️
А. Крачковский
82'
75'
Замена
В. Александров
️️️️
К. Гоцук
69'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Д. Глейзер
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
67'
Замена
Д. Табидзе
️️️️
С. Сердеров
67'
Вторая желтая
М. Алибеков
60'
55'
Желтая карточка
З. Турбо
Желтая карточка
А. Крачковский
53'
Желтая карточка
Э. Касинтура
42'
36'
Желтая карточка
О. Ожегович
Желтая карточка
М. Алибеков
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К)
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
29
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Ян Джапо
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
99
Алибеков
17
Пальцев
29
Крачковский
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
4-1-3-2
30
Медведев
87
Боженов
15
Тихий
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
18
Глейзер
78
Калинский
14
Тичич
11
Зе Турбо
9
Ожегович
28
Сердеров
5
Табидзе
5
Табидзе
28
Сердеров
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
9
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
29
Крачковский
70
Гаджиев
70
Гаджиев
29
Крачковский
24
Гоцук
2
Александров
2
Александров
24
Гоцук
9
Ожегович
10
Мухин
10
Мухин
9
Ожегович
18
Глейзер
21
Боселли
21
Боселли
18
Глейзер
11
Зе Турбо
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
11
Зе Турбо
Остались в запасе
Динамо Мх
Нижний Новгород
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Ян Джапо
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Ян Джапо
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Динамо Мх - Нижний Новгород
3
2
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
17
Офсайды
2
2
Количество передач
333
272
Сейвы
1
6
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Рафаэль Шафеев
АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Трушечкин)
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