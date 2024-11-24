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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Динамо Мх
Нижний Новгород - Динамо Мх: обзор матча 24 ноября 2024
Нижний Новгород
24.11.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Динамо Мх
90'
+1
Желтая карточка
М. Алибеков
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Тичич
90'
90'
Замена
К. Зинович
️️️️
Г. Агаларов
77'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Р. Магомедов
77'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
У. Мрезиг
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Мухин
68'
Замена
М. Стаматов
️️️️
К. Боженов
68'
Желтая карточка
К. Боженов
58'
Желтая карточка
А. Мухин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-2-2
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
25
Карич
87
Боженов
10
Мухин
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
19
Ермаков
21
Боселли
3-3-3-1
1
Волк
17
Пальцев
77
Сундуков
99
Алибеков
13
Кагермазов
6
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
87
Боженов
30
Стаматов
30
Стаматов
87
Боженов
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
14
Тичич
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Тичич
6
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
6
Мрезиг
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Мх
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Мх
2
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
421
359
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев)
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