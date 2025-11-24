Встреча пятого тура Лиги чемпионов в Дортмунде приобретает важнейшее значение для обеих команд. «Боруссия» ведет борьбу за выход в плей-офф и заинтересована в победе на своем поле, тогда как «Вильярреал» находится в кризисной ситуации и практически лишился турнирных шансов, но сохраняет мотивацию завершить групповую стадию достойно.

«Боруссия Д»

Немецкий клуб стабильно отличается в каждой встрече, забивая уже в 24 матчах подряд. Однако оборона выглядит уязвимой: в последних пяти играх команда пропустила 9 мячей. В Лиге чемпионов «Боруссия» регулярно забивает, но также пропускает в четырех матчах подряд. Серу Гирасси остается главной ударной силой, активно участвуя в позиционных атаках и розыгрышах стандартов. На фоне нестабильных результатов давление на хозяев будет высоким, что может сказаться на концентрации в обороне.

«Вильярреал»

Испанский коллектив переживает сложный еврокубковый отрезок, не выигрывая в четырех последних матчах турнира. Тем не менее команда демонстрирует высокую результативность во внутренних турнирах, где забила 14 голов за пять игр. При этом «Вильярреал» значительно прибавил в оборонительных действиях, пропустив лишь 2 мяча за тот же период. Тани Олувасейи является ключевым игроком в атаке, однако общая организация игры в выездных встречах остается нестабильной.

Факты о командах

«Боруссия Д»

Забивает в 24 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

В среднем 1.40 забитых мяча

«Вильярреал»

Не выигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд

Пропускает в среднем 0.40 гола

Забивает в 5 из 7 матчей

В среднем 2.80 забитых мяча

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»

Обе команды предпочитают атакующий стиль, но при этом часто допускают ошибки в обороне. «Боруссия» будет активно идти вперед, стараясь решить вопрос выхода в плей-офф уже в этом туре, тогда как «Вильярреал» попробует сыграть на контратаках и воспользоваться нестабильностью соперника в защите. Сценарий с открытой игрой и моментами у обеих ворот выглядит наиболее вероятным, при небольшом перевесе хозяев за счет более классного подбора игроков и домашнего фактора.

Рекомендованные ставки