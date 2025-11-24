Введите ваш ник на сайте
«Боруссия Д» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 25 ноября 2025 с коэффициентом 1.95

24 ноября 2025 9:19
Боруссия Д - Вильярреал
25 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку

Встреча пятого тура Лиги чемпионов в Дортмунде приобретает важнейшее значение для обеих команд. «Боруссия» ведет борьбу за выход в плей-офф и заинтересована в победе на своем поле, тогда как «Вильярреал» находится в кризисной ситуации и практически лишился турнирных шансов, но сохраняет мотивацию завершить групповую стадию достойно.

«Боруссия Д»

Немецкий клуб стабильно отличается в каждой встрече, забивая уже в 24 матчах подряд. Однако оборона выглядит уязвимой: в последних пяти играх команда пропустила 9 мячей. В Лиге чемпионов «Боруссия» регулярно забивает, но также пропускает в четырех матчах подряд. Серу Гирасси остается главной ударной силой, активно участвуя в позиционных атаках и розыгрышах стандартов. На фоне нестабильных результатов давление на хозяев будет высоким, что может сказаться на концентрации в обороне.

«Вильярреал»

Испанский коллектив переживает сложный еврокубковый отрезок, не выигрывая в четырех последних матчах турнира. Тем не менее команда демонстрирует высокую результативность во внутренних турнирах, где забила 14 голов за пять игр. При этом «Вильярреал» значительно прибавил в оборонительных действиях, пропустив лишь 2 мяча за тот же период. Тани Олувасейи является ключевым игроком в атаке, однако общая организация игры в выездных встречах остается нестабильной.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • Забивает в 24 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч
  • В среднем 1.40 забитых мяча

«Вильярреал»

  • Не выигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд
  • Пропускает в среднем 0.40 гола
  • Забивает в 5 из 7 матчей
  • В среднем 2.80 забитых мяча

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»

Обе команды предпочитают атакующий стиль, но при этом часто допускают ошибки в обороне. «Боруссия» будет активно идти вперед, стараясь решить вопрос выхода в плей-офф уже в этом туре, тогда как «Вильярреал» попробует сыграть на контратаках и воспользоваться нестабильностью соперника в защите. Сценарий с открытой игрой и моментами у обеих ворот выглядит наиболее вероятным, при небольшом перевесе хозяев за счет более классного подбора игроков и домашнего фактора.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 2.05

1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
