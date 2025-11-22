Введите ваш ник на сайте
«Овьедо» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 2.18

22 ноября 2025 13:51
Овьедо - Райо Вальекано
23 нояб. 2025, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.18
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку

В воскресенье, 23 ноября, в 13-м туре Примеры встречаются «Овьедо» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Овьедо, начало – в 16:00 (мск).

«Овьедо»

Команда Луиса Карриона находится на последней позиции в Примере, набрав 8 очков. «Овьедо» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 7:20.

Последние результаты «Овьедо»:

  • 09.11.25 «Атлетик» – «Овьедо» – 1:0;
  • 03.11.25 «Овьедо» – «Осасуна» – 0:0;
  • 28.10.25 «Оуренсе» – «Овьедо» – 4:2.

«Райо Вальекано»

«Райо» набрал 15 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Иньиго Переса добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 12:14.

Предыдущие результаты «Райо Вальекано»:

  • 09.11.25 «РВ» – «Реал» – 0:0;
  • 06.11.25 «РВ» – «Лех» – 3:2;
  • 01.11.25 «Вильярреал» – «РВ» – 4:0.

Очные встречи

  • 20.05.21 «РВ» – «Овьедо» – 4:1;
  • 22.10.20 «Овьедо» – «РВ» – 0:0;
  • 09.02.20 «РВ» – «Овьедо» – 1:1;
  • 01.12.19 «Овьедо» – «РВ» – 2:1;
  • 12.01.18 «РВ» – «Овьедо» – 2:2.

Прогноз на матч «Овьедо» – «Райо Вальекано»

«Овьедо» не может победить 5 матчей кряду в Примере. В прошлом туре «Райо» сыграл на ноль с «Реалом» – что помешает ему провести сухой матч против аутсайдера?

  • Прогноз – П2 с кф. 2.18.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 10.00.

2.18
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Райо Вальекано Овьедо
18+
