22 ноября 2025 13:51
Овьедо - Райо Вальекано
23 нояб. 2025, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 13 тур
В воскресенье, 23 ноября, в 13-м туре Примеры встречаются «Овьедо» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Овьедо, начало – в 16:00 (мск).
«Овьедо»
Команда Луиса Карриона находится на последней позиции в Примере, набрав 8 очков. «Овьедо» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 7:20.
Последние результаты «Овьедо»:
- 09.11.25 «Атлетик» – «Овьедо» – 1:0;
- 03.11.25 «Овьедо» – «Осасуна» – 0:0;
- 28.10.25 «Оуренсе» – «Овьедо» – 4:2.
«Райо Вальекано»
«Райо» набрал 15 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Иньиго Переса добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 12:14.
Предыдущие результаты «Райо Вальекано»:
- 09.11.25 «РВ» – «Реал» – 0:0;
- 06.11.25 «РВ» – «Лех» – 3:2;
- 01.11.25 «Вильярреал» – «РВ» – 4:0.
Очные встречи
- 20.05.21 «РВ» – «Овьедо» – 4:1;
- 22.10.20 «Овьедо» – «РВ» – 0:0;
- 09.02.20 «РВ» – «Овьедо» – 1:1;
- 01.12.19 «Овьедо» – «РВ» – 2:1;
- 12.01.18 «РВ» – «Овьедо» – 2:2.
Прогноз на матч «Овьедо» – «Райо Вальекано»
«Овьедо» не может победить 5 матчей кряду в Примере. В прошлом туре «Райо» сыграл на ноль с «Реалом» – что помешает ему провести сухой матч против аутсайдера?
- Прогноз – П2 с кф. 2.18.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 10.00.