«Аль-Таавун» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 23 ноября с коэффициентом 1.80

22 ноября 2025 10:01
Аль-Таавун - Неом
23 нояб. 2025, воскресенье 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1.80
Победа «Аль-Таавун» с форой -1
23 ноября на стадионе «Аль-Таавун» состоится матч 9-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где лидер таблицы «Аль-Таавун» примет середняка «Неом». Обе команды демонстрируют результативный футбол, а разница в классе и форма хозяев делает их фаворитом встречи. Противостояние обещает быть открытым с высокой вероятностью голов в обе стороны.

«Аль-Таавун»

Команда занимает 2-е место с 21 очком и побеждает в 7 последних матчах. Главный бомбардир – Рохер Мартинес с 7 голами. «Аль-Таавун» стабильно забивает – 3.2 гола в среднем за 5 последних игр, при этом пропуская 1 гол в среднем. Команда уверенно действует дома, демонстрируя комбинационную игру в атаке и способность доводить матчи до крупной победы, как в прошлой игре против «Аль-Фатех» 5:2.

«Неом»

«Неом» располагается на 8-м месте с 13 очками. Александр Ляказетт – лучший бомбардир с 5 голами. Команда забивает стабильно, 1.8 гола за матч, но оборона пропускает 2.2 гола в среднем. «Неом» способна удивлять на выезде, однако против лидеров у нее традиционно возникают трудности, особенно против команд с мощной атакой.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • Победа в 7 последних матчах
  • Средняя результативность: 3.2 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)
  • Обязательно забивает в последних 9 встречах
  • Уверенная игра дома

«Неом»

  • Победа в 3 последних матчах на выезде
  • Средняя результативность: 1.8 забито, 2.2 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Уязвимы в обороне

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Неом»

«Аль-Таавун» выглядит фаворитом благодаря атакующей мощи и стабильности в домашних матчах. «Неом» способен на гол, но против лидера Высшей лиги вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности. Ожидается результативная игра с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Таавун» с форой -1 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Аль-Таавун» с форой -1
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Таавун
