«Лилль» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.7

22 ноября 2025 10:29
23 нояб. 2025, воскресенье 22:45 | Франция. Лига 1, 13 тур
В воскресенье, 23 ноября, на стадионе «Пьер Моруа» пройдет встреча 13-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Парижем». «Лилль» демонстрирует стабильность на домашнем поле и входит в число лидеров турнира, в то время как «Париж» испытывает проблемы в защите, что может сыграть решающую роль. Обе команды показывают хорошую результативность, но склонны к пропуску голов, что делает встречу потенциально результативной.

«Лилль»

«Лилль» набрал 20 очков и занимает 5 место. Команда не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей и забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропуская 1.20. Хамза Игаман является ключевым игроком атаки, забив 7 голов в 14 матчах. Несмотря на недавнее поражение 0:2 от «Страсбура», «Лилль» демонстрирует устойчивость на домашнем поле и способен контролировать ход матча.

«Париж»

«Париж» занимает 11 место с 14 очками. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1.20 гола и пропускает 1.60. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, 5 голов в 12 матчах. Команда демонстрирует регулярную результативность, забивая в 10 из 12 последних игр, но оборона оставляет вопросы, что особенно важно в выездной встрече против сильного хозяина поля.

Факты о командах

«Лилль»

  • Не проигрывает 9 из 10 последних домашних матчей
  • Средняя результативность последних 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Домашняя стабильность и лидерские качества

«Париж»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Средняя результативность последних 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено
  • Нестабильная защита, выездная форма оставляет вопросы

Прогноз на матч «Лилль» – «Париж»

С учетом домашнего преимущества и более стабильной игры «Лилля» против команд среднего уровня, фаворитом встречи выглядят хозяева. Встреча ожидается открытой и с высоким шансом на голы с обеих сторон, особенно учитывая слабости обороны гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.7
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.54

1.70
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Париж Лилль
