23 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» в рамках 13-го тура Лиги 1 встретятся «Осер» и «Лион». Хозяева испытывают серьeзные трудности в чемпионате и находятся на 18 месте, тогда как гости идут в верхней части таблицы и занимают 7 позицию. Очевидно, что «Лион» рассматривается фаворитом, однако «Осер» будет стараться использовать домашние моменты, чтобы навязать борьбу.

«Осер»

«Осер» находится в кризисе и проиграл последние 4 матча, пропуская в среднем 1.80 гола за игру и забивая лишь 0.40. Несмотря на это, команда забивает в каждом из последних 4 туров и может доставить неприятности в атаке при контратаках. Лучший бомбардир Лассине Синайоко забил 3 гола за 12 матчей, но команда нуждается в более стабильной реализации моментов. Домашняя площадка позволит немного нивелировать разрыв в классе с «Лионом».

«Лион»

«Лион» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов за 5 последних игр, но команда не выигрывает 3 последних матча. При этом гости забивают в среднем 1.40 гола за игру и имеют опытные атакующие линии, способные реализовать моменты против слабой обороны «Осера». Проблемы с пропущенными мячами – 1.80 в среднем за 5 последних игр – могут стать фактором риска, если хозяева найдут моменты для контратак.

Факты о командах

«Осер»

Проигрыш в 4 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Обязательные голы в 4 последних матчах

Пропускает в 7 последних играх

Пропускает и забивает в личных встречах с «Лионом»

«Лион»

Не выигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних встречах против «Осера»

Опытная атака с лидером Павлом Шулцем

Прогноз на матч «Осер» – «Лион»

Исходя из статистики, «Лион» выглядит фаворитом и должен использовать слабую оборону хозяев. «Осер» способен забивать и создавать моменты, поэтому встреча может быть результативной. Ожидается победа гостей с учетом вероятных ошибок обороны «Осера» и активности атакующих линий «Лиона».

Рекомендованные ставки