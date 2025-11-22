Введите ваш ник на сайте
«Осер» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

22 ноября 2025 10:47
Осер - Лион
23 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 13 тур
1.55
Обе команды забьют
23 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» в рамках 13-го тура Лиги 1 встретятся «Осер» и «Лион». Хозяева испытывают серьeзные трудности в чемпионате и находятся на 18 месте, тогда как гости идут в верхней части таблицы и занимают 7 позицию. Очевидно, что «Лион» рассматривается фаворитом, однако «Осер» будет стараться использовать домашние моменты, чтобы навязать борьбу.

«Осер»

«Осер» находится в кризисе и проиграл последние 4 матча, пропуская в среднем 1.80 гола за игру и забивая лишь 0.40. Несмотря на это, команда забивает в каждом из последних 4 туров и может доставить неприятности в атаке при контратаках. Лучший бомбардир Лассине Синайоко забил 3 гола за 12 матчей, но команда нуждается в более стабильной реализации моментов. Домашняя площадка позволит немного нивелировать разрыв в классе с «Лионом».

«Лион»

«Лион» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов за 5 последних игр, но команда не выигрывает 3 последних матча. При этом гости забивают в среднем 1.40 гола за игру и имеют опытные атакующие линии, способные реализовать моменты против слабой обороны «Осера». Проблемы с пропущенными мячами – 1.80 в среднем за 5 последних игр – могут стать фактором риска, если хозяева найдут моменты для контратак.

Факты о командах

«Осер»

  • Проигрыш в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Обязательные голы в 4 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних играх
  • Пропускает и забивает в личных встречах с «Лионом»

«Лион»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних встречах против «Осера»
  • Опытная атака с лидером Павлом Шулцем

Личные встречи
21% (3)
21% (3)
57% (8)
16
Забитых мячей
24
1.14
В среднем за матч
1.71
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
1 : 3
13.04.2025
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 2
27.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2 : 1
17.02.2023
Лион
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 1
31.08.2022
Осер
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2 : 1
07.04.2012
Осер
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
0 : 3
27.11.2011
Лион
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
4 : 0
11.05.2011
Лион
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 1
22.12.2010
Осер
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2 : 1
05.05.2010
Осер
Франция. Лига 1, 3 тур
Осер
0 : 3
22.08.2009
Лион
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0 : 2
15.03.2009
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 0
25.10.2008
Лион
Франция. Лига 1, 38 тур
Осер
1 : 3
17.05.2008
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 0
05.08.2007
Осер
Прогноз на матч «Осер» – «Лион»

Исходя из статистики, «Лион» выглядит фаворитом и должен использовать слабую оборону хозяев. «Осер» способен забивать и создавать моменты, поэтому встреча может быть результативной. Ожидается победа гостей с учетом вероятных ошибок обороны «Осера» и активности атакующих линий «Лиона».

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.90

Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Лион Осер
