22 ноября на «Фойт-Арене» пройдет матч 11 тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Боруссией М». Хозяева замыкают таблицу и переживают крайне сложный отрезок, тогда как гости набрали ход и постепенно стабилизируют результаты. Турнирная ситуация делает встречу принципиальной для обеих сторон, однако текущая динамика соперников заметно различается.

«Хайденхайм»

Команда находится на 18 месте с 5 очками после 10 туров и не может победить уже в семи матчах подряд. За последние пять встреч «Хайденхайм» забил лишь 4 гола, при этом пропустил 13, демонстрируя серьезные проблемы в обороне и низкую эффективность в атаке. Поражение 0:6 от «Байера» стало показательным отражением текущего состояния. Лучший бомбардир Матиас Хонзак забил 3 мяча, однако общей результативности команде явно не хватает.

«Боруссия М»

Гладбахцы занимают 12 место с 9 очками и выглядят значительно убедительнее на фоне соперника. В последних пяти матчах «Боруссия М» забила 11 голов и пропустила 5, показывая сбалансированную игру. Команда побеждает в четырех последних встречах и не проигрывает «Хайденхайму» в шести очных матчах подряд. Харис Табакович с 7 мячами остается ключевой фигурой в атаке, обеспечивая высокий уровень реализации.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Не выигрывает в 7 матчах подряд

Пропускает в 13 последних играх

В среднем 2.60 пропущенного мяча за матч

«Боруссия М»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает этому сопернику в 6 встречах подряд

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Боруссия М»

Текущая форма команд указывает на явное преимущество гостей. «Хайденхайм» испытывает системные проблемы в защите и регулярно допускает грубые позиционные ошибки, чем «Боруссия М» способна эффективно воспользоваться. Гладбахцы демонстрируют уверенную реализацию и стабильность, особенно на фоне уверенной серии побед. С учетом слабой обороны хозяев и высокой результативности гостей логичным выглядит сценарий с преимуществом «Боруссии М» и достаточно открытым характером игры.

