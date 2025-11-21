Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.13

21 ноября 2025 10:08
Хайденхайм - Боруссия М
22 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
22 ноября на «Фойт-Арене» пройдет матч 11 тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Боруссией М». Хозяева замыкают таблицу и переживают крайне сложный отрезок, тогда как гости набрали ход и постепенно стабилизируют результаты. Турнирная ситуация делает встречу принципиальной для обеих сторон, однако текущая динамика соперников заметно различается.

«Хайденхайм»

Команда находится на 18 месте с 5 очками после 10 туров и не может победить уже в семи матчах подряд. За последние пять встреч «Хайденхайм» забил лишь 4 гола, при этом пропустил 13, демонстрируя серьезные проблемы в обороне и низкую эффективность в атаке. Поражение 0:6 от «Байера» стало показательным отражением текущего состояния. Лучший бомбардир Матиас Хонзак забил 3 мяча, однако общей результативности команде явно не хватает.

«Боруссия М»

Гладбахцы занимают 12 место с 9 очками и выглядят значительно убедительнее на фоне соперника. В последних пяти матчах «Боруссия М» забила 11 голов и пропустила 5, показывая сбалансированную игру. Команда побеждает в четырех последних встречах и не проигрывает «Хайденхайму» в шести очных матчах подряд. Харис Табакович с 7 мячами остается ключевой фигурой в атаке, обеспечивая высокий уровень реализации.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Не выигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 13 последних играх
  • В среднем 2.60 пропущенного мяча за матч

«Боруссия М»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает этому сопернику в 6 встречах подряд

Личные встречи
0% (0)
33% (2)
67% (4)
5
Забитых мячей
12
0.83
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хайденхайм
0 : 3
01.03.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
3 : 2
19.10.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хайденхайм
1 : 1
16.03.2024
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
3 : 1
31.10.2023
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
2 : 1
28.10.2023
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хайденхайм
0 : 0
25.10.2011
Боруссия М
Показать все

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Боруссия М»

Текущая форма команд указывает на явное преимущество гостей. «Хайденхайм» испытывает системные проблемы в защите и регулярно допускает грубые позиционные ошибки, чем «Боруссия М» способна эффективно воспользоваться. Гладбахцы демонстрируют уверенную реализацию и стабильность, особенно на фоне уверенной серии побед. С учетом слабой обороны хозяев и высокой результативности гостей логичным выглядит сценарий с преимуществом «Боруссии М» и достаточно открытым характером игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссия М» – коэффициент 2.13
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.90

Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Боруссия М Хайденхайм
