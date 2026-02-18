19 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Лилль» и «Црвена Звезда». Игра в Вильнев-д'Аск начнется в 23:00 (мск).

«Лилль»

Команда Брюно Женезьо с 12 очками заняла 18-е место на общем этапе турнира. «Лилль» добыл 4 победы и потерпел 4 поражения, разница мячей – 12:9.

Последние результаты:

14.02.26 «Лилль» – «Брест» – 1:1;

06.02.26 «Мец» – «Лилль» – 0:0;

01.02.26 «Лион» – «Лилль» – 1:0.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» набрала 14 очков и заняла 15-е место на общем этапе. Подопечные Владана Милоевича добыли 4 победы, 2 ничьи и потерпели 2 поражения, разница мячей – 7:6.

Предыдущие результаты:

14.02.26 «Железничар» – «Црвена Звезда» – 0:3;

07.02.26 «Црвена Звезда» – «Нови-Пазар» – 5:0;

01.02.26 «Чукарички» – «Црвена Звезда» – 1:3.

Очная встреча

06.11.25 «Црвена Звезда» – «Лилль» – 1:0.

Прогноз на матч «Лилль» – «Црвена Звезда»

Команды уже встречались на общем этапе – тогда «Црвена Звезда» одержала победу дома. Сербы на общем этапе забили лишь 7 раз (худшая атака среди 24 команд, прошедших в плей-офф), но пропустили лишь 6 раз (топ-5 команд). «Лилль» сейчас не в той форме, чтобы разрывать надежную оборону соперника – ждем нерезультативного матча.