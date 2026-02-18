Введите ваш ник на сайте
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90

18 февраля 2026 8:41
Дрита - Целе
19 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/16 финала
1.90
Обе забьют — да
19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций косовская «Дрита» примет словенский «Целе». Команды подходят к встрече в разной игровой форме, что может сказаться на характере предстоящего матча.

«Дрита»

В последнем матче Лиги Конференций команда уступила «Райо Вальекано» (0:3), однако в национальном чемпионате одержала три победы подряд. В последних 5 играх «Дрита» забила 5 мячей и пропустила 4, а также не пропускает в 3 последних матчах.

«Целе»

Словенский клуб сыграл вничью с «Шелбурном» (0:0) в прошлом туре турнира и не может выиграть в 3 матчах подряд. Тем не менее, команда демонстрирует результативную игру: 12 забитых мячей в последних 5 матчах при 8 пропущенных.

Факты о командах

«Дрита»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах

«Целе»

  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах Лиги Конференций
  • В среднем: 2.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Дрита» – «Целе»

«Целе» показывает более высокую результативность, однако нестабильная игра на выезде может создать сложности. «Дрита» же уверенно действует в обороне в последних матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.90
Обе забьют — да
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Целе Дрита
