22 ноября на «Энфилде» пройдет матч 12 тура английской Премьер-лиги, в котором нестабильный «Ливерпуль» примет испытывающий серьезные трудности «Ноттингем Форест». Хозяева после крупного поражения от «Манчестер Сити» постараются реабилитироваться перед своей публикой, тогда как гости продолжают борьбу за выживание и приехали в статусе одного из аутсайдеров турнира. Несмотря на проблемы в обороне, «Ливерпуль» остается крайне опасным дома, где традиционно действует агрессивно и давит соперника с первых минут.

«Ливерпуль»

Команда находится на 8 месте и не может похвастаться стабильностью, но при этом сохраняет высокий атакующий потенциал. За последние пять матчей «красные» забили всего 5 голов, однако уровень соперников был заметно выше среднего. В обороне команда допускает ошибки, пропустив 9 мячей за тот же период, но при игре на «Энфилде» выглядит гораздо увереннее. Уго Экитике остается ключевой фигурой впереди и регулярно создает остроту у чужих ворот.

«Ноттингем Форест»

Гости занимают 19 место и испытывают серьезные проблемы в выездных встречах, не побеждая уже 10 матчей подряд в гостях. Команда пропускает в 17 турах подряд, что говорит о низкой надежности обороны. Несмотря на редкие всплески результативности, «Форест» часто теряет концентрацию и допускает провалы при позиционной защите.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в среднем 1.00 гол

Уверенно играет против «Форест» на своем поле

«Ноттингем Форест»

Не выигрывает в 10 последних выездных матчах

Пропускает в 17 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру

Часто допускает ошибки в обороне

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»

С учетом слабой выездной формы гостей и высокой мотивации хозяев после неудачи с «Сити», ожидается доминирование «Ливерпуля». Несмотря на возможные индивидуальные ошибки в защите, класс и давление на «Энфилде» должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятен сценарий с преимуществом хозяев и результативной игрой.

Рекомендованные ставки: