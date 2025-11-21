Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

21 ноября 2025 9:44
Ливерпуль - Ноттингем Форест
22 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Ливерпуля» с форой (-1)
Сделать ставку

22 ноября на «Энфилде» пройдет матч 12 тура английской Премьер-лиги, в котором нестабильный «Ливерпуль» примет испытывающий серьезные трудности «Ноттингем Форест». Хозяева после крупного поражения от «Манчестер Сити» постараются реабилитироваться перед своей публикой, тогда как гости продолжают борьбу за выживание и приехали в статусе одного из аутсайдеров турнира. Несмотря на проблемы в обороне, «Ливерпуль» остается крайне опасным дома, где традиционно действует агрессивно и давит соперника с первых минут.

«Ливерпуль»

Команда находится на 8 месте и не может похвастаться стабильностью, но при этом сохраняет высокий атакующий потенциал. За последние пять матчей «красные» забили всего 5 голов, однако уровень соперников был заметно выше среднего. В обороне команда допускает ошибки, пропустив 9 мячей за тот же период, но при игре на «Энфилде» выглядит гораздо увереннее. Уго Экитике остается ключевой фигурой впереди и регулярно создает остроту у чужих ворот.

«Ноттингем Форест»

Гости занимают 19 место и испытывают серьезные проблемы в выездных встречах, не побеждая уже 10 матчей подряд в гостях. Команда пропускает в 17 турах подряд, что говорит о низкой надежности обороны. Несмотря на редкие всплески результативности, «Форест» часто теряет концентрацию и допускает провалы при позиционной защите.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.00 гол
  • Уверенно играет против «Форест» на своем поле

«Ноттингем Форест»

  • Не выигрывает в 10 последних выездных матчах
  • Пропускает в 17 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Часто допускает ошибки в обороне

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»

С учетом слабой выездной формы гостей и высокой мотивации хозяев после неудачи с «Сити», ожидается доминирование «Ливерпуля». Несмотря на возможные индивидуальные ошибки в защите, класс и давление на «Энфилде» должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятен сценарий с преимуществом хозяев и результативной игрой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ливерпуля» с форой (-1) – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.78
Победа «Ливерпуля» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Ливерпуль
  • Читайте нас: 