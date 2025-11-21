22 ноября на «Вайталити Стэдиум» «Борнмут» примет «Вест Хэм» в рамках 12 тура. Хозяева проводят достаточно ровный сезон и удерживаются в первой десятке, тогда как гости находятся в зоне вылета, но постепенно набирают ход. Обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, что формирует предпосылки для открытого и динамичного футбола.

«Борнмут»

Команда набрала 18 очков и занимает 9 место, демонстрируя результативный стиль игры. В последних пяти матчах «Борнмут» забил 9 мячей, показывая средний показатель 1.80 за игру. Однако оборона остается уязвимой – 11 пропущенных за этот отрезок и 2.20 в среднем за матч. Несмотря на два поражения в недавних встречах, дома команда действует увереннее и редко проваливается по содержанию игры.

«Вест Хэм»

Клуб из Лондона идет на 18 позиции, набрав 10 очков, и стабильно забивает в последних турах. Серия из трех матчей с голами говорит о сохраняющемся атакующем потенциале, однако защита регулярно дает сбои: 9 пропущенных мячей в пяти встречах и серия из восьми матчей с пропущенными голами. «Вест Хэм» традиционно доставляет сложности «Борнмуту» и нередко уходит от поражений в очных встречах.

Факты о командах

«Борнмут»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

1.80 гола в среднем за 5 игр

2.20 пропущенных в среднем за матч

Не проигрывает в 9 из 11 домашних встреч

«Вест Хэм»

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 8 играх подряд

1.40 забитых в среднем

1.80 пропущенных в среднем

Прогноз на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»

С учeтом нестабильной игры в обороне у обеих команд матч располагает к результативному сценарию. «Борнмут» выглядит чуть предпочтительнее за счет домашнего поля и более уверенной позиции в таблице, однако «Вест Хэм» способен навязать борьбу и воспользоваться ошибками соперника. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на то, что хозяева не уступят, при сохраняющейся высокой вероятности голов.

Рекомендованные ставки