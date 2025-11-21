Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.88

21 ноября 2025 9:53
Борнмут - Вест Хэм
22 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Борнмут с форой (0)
Сделать ставку

22 ноября на «Вайталити Стэдиум» «Борнмут» примет «Вест Хэм» в рамках 12 тура. Хозяева проводят достаточно ровный сезон и удерживаются в первой десятке, тогда как гости находятся в зоне вылета, но постепенно набирают ход. Обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, что формирует предпосылки для открытого и динамичного футбола.

«Борнмут»

Команда набрала 18 очков и занимает 9 место, демонстрируя результативный стиль игры. В последних пяти матчах «Борнмут» забил 9 мячей, показывая средний показатель 1.80 за игру. Однако оборона остается уязвимой – 11 пропущенных за этот отрезок и 2.20 в среднем за матч. Несмотря на два поражения в недавних встречах, дома команда действует увереннее и редко проваливается по содержанию игры.

«Вест Хэм»

Клуб из Лондона идет на 18 позиции, набрав 10 очков, и стабильно забивает в последних турах. Серия из трех матчей с голами говорит о сохраняющемся атакующем потенциале, однако защита регулярно дает сбои: 9 пропущенных мячей в пяти встречах и серия из восьми матчей с пропущенными голами. «Вест Хэм» традиционно доставляет сложности «Борнмуту» и нередко уходит от поражений в очных встречах.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 1.80 гола в среднем за 5 игр
  • 2.20 пропущенных в среднем за матч
  • Не проигрывает в 9 из 11 домашних встреч

«Вест Хэм»

  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 8 играх подряд
  • 1.40 забитых в среднем
  • 1.80 пропущенных в среднем

Личные встречи
24% (4)
41% (7)
35% (6)
23
Забитых мячей
32
1.35
В среднем за матч
1.88
4:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 2
05.04.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
1 : 1
16.12.2024
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вест Хэм
1 : 0
28.08.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.02.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
1 : 1
12.08.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
0 : 4
23.04.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 0
24.10.2022
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4 : 0
01.01.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 2
28.09.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
2 : 0
19.01.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1 : 2
18.08.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
1 : 1
20.01.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Борнмут
3 : 3
26.12.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут
3 : 2
11.03.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1 : 0
21.08.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
1 : 3
12.01.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3 : 4
22.08.2015
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»

С учeтом нестабильной игры в обороне у обеих команд матч располагает к результативному сценарию. «Борнмут» выглядит чуть предпочтительнее за счет домашнего поля и более уверенной позиции в таблице, однако «Вест Хэм» способен навязать борьбу и воспользоваться ошибками соперника. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на то, что хозяева не уступят, при сохраняющейся высокой вероятности голов.

Рекомендованные ставки

  • Борнмут с форой (0) – коэффициент 1.88
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.97

1.88
Борнмут с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Борнмут
Другие прогнозы
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
22.11.2025
14:00
2.13
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург - Балтика
Победа «Балтики»
22.11.2025
14:00
1.90
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал - Слуцк
Победа «Слуцк» с форой (0)
22.11.2025
14:00
2.10
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты - Металлист 1925
Победа «Карпаты»
22.11.2025
14:00
1.95
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Победа - Севастополь
Победа «Севастополя»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 