Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак Кострома» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 17 ноября с коэффициентом 1.55

16 ноября 2025 9:17
Спартак К - Родина
17 нояб. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал меньше 2.5 гола
Сделать ставку

В Костроме встретятся близкие соседи по таблице, которые проводят сильный отрезок. «Спартак Кострома» стабильно забивает и уверенно играет дома, а «Родина» набрала форму и держит семиматчевую серию без поражений. Обе команды действуют достаточно организованно, а их показатели указывают на плотную борьбу и осторожный старт.

«Спартак Кострома»

Команда идeт третьей и в последних турах показывает стабильность в атаке – забивает в трeх матчах подряд. При этом оборона допускает моменты: 8 пропущенных за пять игр. На домашнем поле «Спартак Кострома» остаeтся мощной силой – серия из семи матчей без поражений подтверждает это. В нападении действует эффективно, но защита часто даeт сопернику пространство.

«Родина»

Гости сохраняют отличную форму: семь матчей подряд без поражений в Первой лиге, уверенная игра в обороне – всего три пропущенных за пять туров. «Родина» действует прагматично, много контролирует центр поля и играет без лишнего риска. В атаке показатели скромнее, но стабильность и уверенность в защите являются главным ресурсом команды.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • Забивает в трeх последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито и 1.60 пропущено (5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • 7 домашних матчей без поражений

«Родина»

  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (5 игр)
  • Пропускает в среднем меньше одного гола за тур
  • 8 матчей без поражений из 10

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Родина
1 : 3
27.07.2025
Спартак К
Россия. Кубок, 5 раунд
Родина
1 : 2
16.10.2024
Спартак К

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Родина»

Игра обещает быть плотной и упорной: хозяева сильны дома и создают моменты, но оборона нестабильна. «Родина» же играет аккуратно и хорошо контролирует ритм матчей, редко рискуя и мало пропуская. Такой баланс стилей делает вероятным компактный футбол с минимальным количеством свободных зон. Формы команд подталкивают к осторожному сценарию, где решающим станет один эпизод или игра защитных линий.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.55
  • Ничья – коэффициент 3.20

1.55
Тотал меньше 2.5 гола
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Родина Спартак К
Другие прогнозы
16.11.2025
17:00
1.62
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
Португалия - Армения
Тотал Португалии больше 2.5 гола
16.11.2025
17:30
1.65
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Шинник - Чайка
Победа «Шинник»
16.11.2025
20:00
1.64
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
Азербайджан - Франция
Индивидуальный тотал Франции больше 2.5 гола
16.11.2025
20:00
1.74
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
Сербия - Латвия
Сербия победит и тотал меньше 3.5 голов
16.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
Италия - Норвегия
Обе забьют
17.11.2025
19:30
1.55
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Спартак К - Родина
Тотал меньше 2.5 гола
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 