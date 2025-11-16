В Костроме встретятся близкие соседи по таблице, которые проводят сильный отрезок. «Спартак Кострома» стабильно забивает и уверенно играет дома, а «Родина» набрала форму и держит семиматчевую серию без поражений. Обе команды действуют достаточно организованно, а их показатели указывают на плотную борьбу и осторожный старт.

«Спартак Кострома»

Команда идeт третьей и в последних турах показывает стабильность в атаке – забивает в трeх матчах подряд. При этом оборона допускает моменты: 8 пропущенных за пять игр. На домашнем поле «Спартак Кострома» остаeтся мощной силой – серия из семи матчей без поражений подтверждает это. В нападении действует эффективно, но защита часто даeт сопернику пространство.

«Родина»

Гости сохраняют отличную форму: семь матчей подряд без поражений в Первой лиге, уверенная игра в обороне – всего три пропущенных за пять туров. «Родина» действует прагматично, много контролирует центр поля и играет без лишнего риска. В атаке показатели скромнее, но стабильность и уверенность в защите являются главным ресурсом команды.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

Забивает в трeх последних матчах

В среднем: 1.60 забито и 1.60 пропущено (5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

7 домашних матчей без поражений

«Родина»

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (5 игр)

Пропускает в среднем меньше одного гола за тур

8 матчей без поражений из 10

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Родина»

Игра обещает быть плотной и упорной: хозяева сильны дома и создают моменты, но оборона нестабильна. «Родина» же играет аккуратно и хорошо контролирует ритм матчей, редко рискуя и мало пропуская. Такой баланс стилей делает вероятным компактный футбол с минимальным количеством свободных зон. Формы команд подталкивают к осторожному сценарию, где решающим станет один эпизод или игра защитных линий.

Рекомендованные ставки