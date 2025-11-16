В Костроме встретятся близкие соседи по таблице, которые проводят сильный отрезок. «Спартак Кострома» стабильно забивает и уверенно играет дома, а «Родина» набрала форму и держит семиматчевую серию без поражений. Обе команды действуют достаточно организованно, а их показатели указывают на плотную борьбу и осторожный старт.
«Спартак Кострома»
Команда идeт третьей и в последних турах показывает стабильность в атаке – забивает в трeх матчах подряд. При этом оборона допускает моменты: 8 пропущенных за пять игр. На домашнем поле «Спартак Кострома» остаeтся мощной силой – серия из семи матчей без поражений подтверждает это. В нападении действует эффективно, но защита часто даeт сопернику пространство.
«Родина»
Гости сохраняют отличную форму: семь матчей подряд без поражений в Первой лиге, уверенная игра в обороне – всего три пропущенных за пять туров. «Родина» действует прагматично, много контролирует центр поля и играет без лишнего риска. В атаке показатели скромнее, но стабильность и уверенность в защите являются главным ресурсом команды.
Факты о командах
«Спартак Кострома»
- Забивает в трeх последних матчах
- В среднем: 1.60 забито и 1.60 пропущено (5 игр)
- Пропускает в 5 матчах подряд
- 7 домашних матчей без поражений
«Родина»
- Не проигрывает 7 матчей подряд
- В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (5 игр)
- Пропускает в среднем меньше одного гола за тур
- 8 матчей без поражений из 10
Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Родина»
Игра обещает быть плотной и упорной: хозяева сильны дома и создают моменты, но оборона нестабильна. «Родина» же играет аккуратно и хорошо контролирует ритм матчей, редко рискуя и мало пропуская. Такой баланс стилей делает вероятным компактный футбол с минимальным количеством свободных зон. Формы команд подталкивают к осторожному сценарию, где решающим станет один эпизод или игра защитных линий.
Рекомендованные ставки
- Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.55
- Ничья – коэффициент 3.20