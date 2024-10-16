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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Родина - Спартак К
Родина - Спартак К: обзор матча 16 октября 2024
Родина
16.10.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 2
Завершен
Спартак К
1'
А. Калмыков
8'
А. Саплинов
50'
Д. Жилмостных
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Спартак К
Желтая карточка
Д. Сангаре
90'
89'
Желтая карточка
М. Гайдаш
87'
Желтая карточка
А. Немченко
87'
Замена
А. Серасхов
️️️️
А. Немченко
Замена
Д. Шилов
️️️️
И. Антонов
75'
70'
Замена
И. Рубцов
️️️️
К. Чурсин
70'
Замена
В. Демьянов
️️️️
Д. Жилмостных
Желтая карточка
А. Гапечкин
69'
Замена
А. Бирюков
️️️️
Д. Малыгин
68'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
С. Кожедуб
68'
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Жилмостных
Замена
М. Бурлаков
️️️️
А. Калмыков
46'
Замена
Г. Юдинцев
️️️️
А. Агаев
46'
8'
ГОЛ! 1:1!
А. Саплинов
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
8
Илья Антонов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Ефим Колобов
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
48
Данила Шилов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Илья Рубцов
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Корякин
95
Чернышев
8
Стефанишин
24
Клещенко
33
Агаев
2
Гапечкин
36
Кане
11
Кожедуб
8
Антонов
27
Малыгин
90
Калмыков
3-3-2-1-1
68
Гайдаш
3
Бугриев
4
Супранович
17
Каптилович
5
Жилмостных
69
Чурсин
18
Игнатьев
88
Садов
22
Немченко
55
Саплинов
23
Чиканчи
27
Малыгин
25
Бирюков
25
Бирюков
27
Малыгин
33
Агаев
4
Юдинцев
4
Юдинцев
33
Агаев
11
Кожедуб
8
Маркитесов
8
Маркитесов
11
Кожедуб
8
Антонов
48
Шилов
48
Шилов
8
Антонов
90
Калмыков
28
Бурлаков
28
Бурлаков
90
Калмыков
22
Немченко
2
Серасхов
2
Серасхов
22
Немченко
5
Жилмостных
56
Демьянов
56
Демьянов
5
Жилмостных
69
Чурсин
13
Рубцов
13
Рубцов
69
Чурсин
Остались в запасе
Родина
Спартак К
3
Ефим Колобов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
15
Денис Терехов
ВР
44
Николай Генчу
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
3
Ефим Колобов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
44
Николай Генчу
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Родина - Спартак К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
0 : 2
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
0 : 2
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Информация о матче
Главный судья:
Максим Скорочкин
(Владивосток)
Стадион:
Сапсан Арена
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