15 ноября в Копенгагене Дания примет Беларусь в матче, где хозяева подходят с максимально уверенной формой. Команда лидирует в группе, побеждает три тура подряд и показывает лучшую разницу голов за последние встречи. Беларусь же испытывает серьезные трудности: оборона нестабильна, атакующие действия малорезультативны, а серия поражений лишь растет. Исходя из статистики, встреча обещает стать односторонней, и Дания имеет очевидное преимущество практически по всем параметрам.

Дания

Дания находится в отличной форме: победы над Грецией (3:1), Беларусью (6:0) и уверенное начало квалификации подтверждают высокий уровень команды. За последние пять встреч датчане забили 17 голов – в среднем 3.40 за матч. Особого внимания заслуживает оборона: всего один пропущенный мяч за пять игр. Хейлунд продолжает быть ключевым нападающим – 12 голов в 24 матчах подчеркивают его важность и стабильность. Дания уверенно контролирует темп, прессинг и качество игры в центре поля, что особенно важно против соперника, допускающего множество позиционных ошибок.

Беларусь

Беларусь переживает тяжелый период: четыре поражения подряд в квалификации, всего три забитых мяча за пять игр и 19 пропущенных – показатель, который отражает состояние оборонительных линий. Команда пропускает в среднем 3.80 гола за матч, а нестабильность в защите делает еe одним из самых уязвимых коллективов текущей кампании. Атакующий потенциал ограничен, Эбонг остается единственным светлым пятном, но его усилий явно недостаточно против таких соперников, как Дания.

Факты о командах

Дания

3 победы подряд

В среднем: 3.40 забито, 0.20 пропущено

Не пропускает в трех матчах против Беларуси

17 забитых мячей за 5 игр

Беларусь

Проигрывает 5 матчей подряд

В среднем: 0.60 забито, 3.80 пропущено

Пропускает 6 матчей подряд

19 пропущенных мячей за 5 игр

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 6 Забитых мячей 0 6 В среднем за матч 0 6:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:6 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Беларусь 0 : 6 Дания

Прогноз на матч Дания – Беларусь

Дания подходит к игре в оптимальной форме и демонстрирует мощный уровень как в атаке, так и в обороне. Беларусь же испытывает острый спад и почти не оказывает сопротивления соперникам. С учетом разницы в классе, статистики и динамики последних игр можно ожидать уверенной победы хозяев с крупным счетом. Беларусь, скорее всего, не сможет взять инициативу и будет находиться под постоянным давлением.

