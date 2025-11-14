15 ноября в Копенгагене Дания примет Беларусь в матче, где хозяева подходят с максимально уверенной формой. Команда лидирует в группе, побеждает три тура подряд и показывает лучшую разницу голов за последние встречи. Беларусь же испытывает серьезные трудности: оборона нестабильна, атакующие действия малорезультативны, а серия поражений лишь растет. Исходя из статистики, встреча обещает стать односторонней, и Дания имеет очевидное преимущество практически по всем параметрам.
Дания
Дания находится в отличной форме: победы над Грецией (3:1), Беларусью (6:0) и уверенное начало квалификации подтверждают высокий уровень команды. За последние пять встреч датчане забили 17 голов – в среднем 3.40 за матч. Особого внимания заслуживает оборона: всего один пропущенный мяч за пять игр. Хейлунд продолжает быть ключевым нападающим – 12 голов в 24 матчах подчеркивают его важность и стабильность. Дания уверенно контролирует темп, прессинг и качество игры в центре поля, что особенно важно против соперника, допускающего множество позиционных ошибок.
Беларусь
Беларусь переживает тяжелый период: четыре поражения подряд в квалификации, всего три забитых мяча за пять игр и 19 пропущенных – показатель, который отражает состояние оборонительных линий. Команда пропускает в среднем 3.80 гола за матч, а нестабильность в защите делает еe одним из самых уязвимых коллективов текущей кампании. Атакующий потенциал ограничен, Эбонг остается единственным светлым пятном, но его усилий явно недостаточно против таких соперников, как Дания.
Факты о командах
Дания
- 3 победы подряд
- В среднем: 3.40 забито, 0.20 пропущено
- Не пропускает в трех матчах против Беларуси
- 17 забитых мячей за 5 игр
Беларусь
- Проигрывает 5 матчей подряд
- В среднем: 0.60 забито, 3.80 пропущено
- Пропускает 6 матчей подряд
- 19 пропущенных мячей за 5 игр
Прогноз на матч Дания – Беларусь
Дания подходит к игре в оптимальной форме и демонстрирует мощный уровень как в атаке, так и в обороне. Беларусь же испытывает острый спад и почти не оказывает сопротивления соперникам. С учетом разницы в классе, статистики и динамики последних игр можно ожидать уверенной победы хозяев с крупным счетом. Беларусь, скорее всего, не сможет взять инициативу и будет находиться под постоянным давлением.
Рекомендованные ставки
- Победа Дании с форой (-2) – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал Дании больше 2.5 – коэффициент 1.55