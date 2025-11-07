В 12-м туре чемпионата Турции «Антальяспор» примет «Бешикташ» на стадионе Corendon Airlines Park. Хозяева пытаются уйти от зоны вылета, гости – навязать борьбу за еврокубки. Обе команды подходят к игре с нестабильными результатами, но с яркими моментами в атаке.

«Антальяспор»

Клуб с юга Турции прервал серию неудач, победив «Еюпспор» (1:0) и «Бурсаспор» (3:0) в Кубке. Однако в предыдущих трeх турах «Антальяспор» пропустил 12 мячей, включая разгром от «Ризеспора» (2:5). При этом атакующая линия действует неплохо – 8 забитых голов за последние 5 матчей. Главная проблема – нестабильность обороны и слабая игра против топов.

«Бешикташ»

Стамбульцы проиграли «Фенербахче» в дерби (2:3), но серия из 7 матчей подряд с голами сохраняется. В последних пяти турах команда забила 7 голов и пропустила столько же. Лидер нападения Тэмми Абрахам демонстрирует хорошую форму (9 мячей за 17 матчей). При этом оборона нередко даeт сбои, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Антальяспор»

2 победы в 5 последних матчах

В среднем: 1.60 забитого, 2.40 пропущенного мяча за игру

Пропускает много против команд из верхней части таблицы

На своeм поле проиграл 0:4 «Истанбулу»

«Бешикташ»

Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей

Забивает в каждом из 7 последних туров

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за игру

Играет нестабильно в защите, особенно в гостях

Прогноз на матч

Обе команды в последнее время демонстрируют атакующий стиль при ненадeжной обороне. «Антальяспор» дома забивает практически в каждом матче, но при этом много пропускает. «Бешикташ» стабильно реализует моменты, но допускает провалы в защите. Сценарий с обменом голами и результативной игрой выглядит наиболее вероятным, при этом гости выглядят чуть предпочтительнее по составу и атакующим связкам.

Рекомендованные ставки