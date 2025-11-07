В 12-м туре чемпионата Турции «Антальяспор» примет «Бешикташ» на стадионе Corendon Airlines Park. Хозяева пытаются уйти от зоны вылета, гости – навязать борьбу за еврокубки. Обе команды подходят к игре с нестабильными результатами, но с яркими моментами в атаке.
«Антальяспор»
Клуб с юга Турции прервал серию неудач, победив «Еюпспор» (1:0) и «Бурсаспор» (3:0) в Кубке. Однако в предыдущих трeх турах «Антальяспор» пропустил 12 мячей, включая разгром от «Ризеспора» (2:5). При этом атакующая линия действует неплохо – 8 забитых голов за последние 5 матчей. Главная проблема – нестабильность обороны и слабая игра против топов.
«Бешикташ»
Стамбульцы проиграли «Фенербахче» в дерби (2:3), но серия из 7 матчей подряд с голами сохраняется. В последних пяти турах команда забила 7 голов и пропустила столько же. Лидер нападения Тэмми Абрахам демонстрирует хорошую форму (9 мячей за 17 матчей). При этом оборона нередко даeт сбои, особенно в выездных встречах.
Факты о командах
«Антальяспор»
- 2 победы в 5 последних матчах
- В среднем: 1.60 забитого, 2.40 пропущенного мяча за игру
- Пропускает много против команд из верхней части таблицы
- На своeм поле проиграл 0:4 «Истанбулу»
«Бешикташ»
- Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей
- Забивает в каждом из 7 последних туров
- В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за игру
- Играет нестабильно в защите, особенно в гостях
Прогноз на матч
Обе команды в последнее время демонстрируют атакующий стиль при ненадeжной обороне. «Антальяспор» дома забивает практически в каждом матче, но при этом много пропускает. «Бешикташ» стабильно реализует моменты, но допускает провалы в защите. Сценарий с обменом голами и результативной игрой выглядит наиболее вероятным, при этом гости выглядят чуть предпочтительнее по составу и атакующим связкам.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.86
- Победа «Бешикташа» с форой (0) – коэффициент 2.10