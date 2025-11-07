Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Антальяспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.86

07 ноября 2025 10:51
Антальяспор - Бешикташ
08 нояб. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Обе команды забьют
Сделать ставку

В 12-м туре чемпионата Турции «Антальяспор» примет «Бешикташ» на стадионе Corendon Airlines Park. Хозяева пытаются уйти от зоны вылета, гости – навязать борьбу за еврокубки. Обе команды подходят к игре с нестабильными результатами, но с яркими моментами в атаке.

«Антальяспор»

Клуб с юга Турции прервал серию неудач, победив «Еюпспор» (1:0) и «Бурсаспор» (3:0) в Кубке. Однако в предыдущих трeх турах «Антальяспор» пропустил 12 мячей, включая разгром от «Ризеспора» (2:5). При этом атакующая линия действует неплохо – 8 забитых голов за последние 5 матчей. Главная проблема – нестабильность обороны и слабая игра против топов.

«Бешикташ»

Стамбульцы проиграли «Фенербахче» в дерби (2:3), но серия из 7 матчей подряд с голами сохраняется. В последних пяти турах команда забила 7 голов и пропустила столько же. Лидер нападения Тэмми Абрахам демонстрирует хорошую форму (9 мячей за 17 матчей). При этом оборона нередко даeт сбои, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Антальяспор»

  • 2 победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забитого, 2.40 пропущенного мяча за игру
  • Пропускает много против команд из верхней части таблицы
  • На своeм поле проиграл 0:4 «Истанбулу»

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в каждом из 7 последних туров
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за игру
  • Играет нестабильно в защите, особенно в гостях

Личные встречи
16% (5)
23% (7)
61% (19)
31
Забитых мячей
59
1
В среднем за матч
1.9
3:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 3
08.11.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
26.01.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
4 : 2
18.08.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
1 : 2
16.03.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
3 : 2
05.11.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Антальяспор
1 : 3
06.05.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 14 тур
Бешикташ
0 : 0
26.02.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
0 : 0
06.02.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 3
18.09.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
1 : 1
03.02.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
19.09.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
1 : 2
13.06.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
1 : 2
02.11.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
2 : 6
03.02.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
2 : 3
26.08.2018
Антальяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 2
21.01.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
2 : 0
13.08.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
0 : 0
19.03.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
3 : 0
23.10.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
1 : 0
19.03.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
1 : 5
26.10.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Бешикташ
0 : 0
28.02.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
30.09.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Бешикташ
1 : 0
15.04.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Антальяспор
3 : 5
18.11.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Антальяспор
1 : 2
20.01.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Бешикташ
1 : 0
25.09.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Антальяспор
0 : 2
28.02.2011
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
25.09.2010
Антальяспор
Чемпионат Турции, 19 тур
Антальяспор
0 : 1
29.01.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 2 тур
Бешикташ
2 : 0
16.08.2009
Антальяспор
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды в последнее время демонстрируют атакующий стиль при ненадeжной обороне. «Антальяспор» дома забивает практически в каждом матче, но при этом много пропускает. «Бешикташ» стабильно реализует моменты, но допускает провалы в защите. Сценарий с обменом голами и результативной игрой выглядит наиболее вероятным, при этом гости выглядят чуть предпочтительнее по составу и атакующим связкам.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.86
  • Победа «Бешикташа» с форой (0) – коэффициент 2.10

1.86
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Бешикташ Антальяспор
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 