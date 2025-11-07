8 ноября в 12‑м туре украинской Премьер-лиги состоится встреча двух соседей по турнирной таблице: «Металлист 1925» принимает «Зарю». Команды разделяет всего одно очко, и этот матч может повлиять на распределение позиций в верхней части таблицы.

«Металлист 1925»

Харьковский клуб в последнем туре сыграл вничью с «Полесьем» (0:0), что стало четвeртым матчем подряд без побед. Несмотря на проблемы с результатами, команда продолжает демонстрировать атакующий потенциал – 8 забитых мячей за 5 последних встреч. Однако оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных голов за тот же период. Пропуски фиксируются в 5 из 7 последних матчей.

«Заря»

Луганский коллектив, наоборот, показывает стабильность: уже 6 матчей подряд в Премьер-лиге без поражений. Последний успех – победа над «Рухом» со счeтом 1:0. Команда делает акцент на надeжную оборону – всего 3 пропущенных гола за 5 игр, в среднем 0.60 за матч. При этом результативность остаeтся умеренной – 5 голов в 5 играх, но команда стабильно забивает, включая матчи против соперников разного уровня.

Факты о командах

«Металлист 1925»

Не выигрывает 4 тура подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Заря»

Не проигрывает 6 матчей подряд

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 2 из 3 последних туров

Прогноз на матч

У обеих команд есть плюсы, но они выражены по-разному: «Металлист 1925» делает ставку на атаку, но проигрывает в стабильности; «Заря» надeжна в обороне и редко ошибается. Ожидается плотная игра с небольшим количеством моментов. Стабильность «Зари» и еe надeжность в защите позволяют предположить, что гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки: