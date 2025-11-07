Введите ваш ник на сайте
«Металлист 1925» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.5

07 ноября 2025 10:43
Металлист 1925 - Заря
08 нояб. 2025, суббота 14:00 | Украина. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

8 ноября в 12‑м туре украинской Премьер-лиги состоится встреча двух соседей по турнирной таблице: «Металлист 1925» принимает «Зарю». Команды разделяет всего одно очко, и этот матч может повлиять на распределение позиций в верхней части таблицы.

«Металлист 1925»

Харьковский клуб в последнем туре сыграл вничью с «Полесьем» (0:0), что стало четвeртым матчем подряд без побед. Несмотря на проблемы с результатами, команда продолжает демонстрировать атакующий потенциал – 8 забитых мячей за 5 последних встреч. Однако оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных голов за тот же период. Пропуски фиксируются в 5 из 7 последних матчей.

«Заря»

Луганский коллектив, наоборот, показывает стабильность: уже 6 матчей подряд в Премьер-лиге без поражений. Последний успех – победа над «Рухом» со счeтом 1:0. Команда делает акцент на надeжную оборону – всего 3 пропущенных гола за 5 игр, в среднем 0.60 за матч. При этом результативность остаeтся умеренной – 5 голов в 5 играх, но команда стабильно забивает, включая матчи против соперников разного уровня.

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • Не выигрывает 4 тура подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Заря»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 2 из 3 последних туров

Личные встречи
17% (1)
0% (0)
83% (5)
5
Забитых мячей
18
0.83
В среднем за матч
3
2:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  1:6
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Металлист 1925
1 : 3
08.11.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Металлист 1925
2 : 1
15.09.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Заря
3 : 0
08.05.2023
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Металлист 1925
0 : 3
28.10.2022
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Металлист 1925
1 : 6
31.10.2021
Заря
Показать все

Прогноз на матч

У обеих команд есть плюсы, но они выражены по-разному: «Металлист 1925» делает ставку на атаку, но проигрывает в стабильности; «Заря» надeжна в обороне и редко ошибается. Ожидается плотная игра с небольшим количеством моментов. Стабильность «Зари» и еe надeжность в защите позволяют предположить, что гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Металлиста 1925» меньше 1.5 – коэффициент 1.90

1.50
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Заря Металлист 1925
