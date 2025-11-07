8 ноября в 12‑м туре украинской Премьер-лиги состоится встреча двух соседей по турнирной таблице: «Металлист 1925» принимает «Зарю». Команды разделяет всего одно очко, и этот матч может повлиять на распределение позиций в верхней части таблицы.
«Металлист 1925»
Харьковский клуб в последнем туре сыграл вничью с «Полесьем» (0:0), что стало четвeртым матчем подряд без побед. Несмотря на проблемы с результатами, команда продолжает демонстрировать атакующий потенциал – 8 забитых мячей за 5 последних встреч. Однако оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных голов за тот же период. Пропуски фиксируются в 5 из 7 последних матчей.
«Заря»
Луганский коллектив, наоборот, показывает стабильность: уже 6 матчей подряд в Премьер-лиге без поражений. Последний успех – победа над «Рухом» со счeтом 1:0. Команда делает акцент на надeжную оборону – всего 3 пропущенных гола за 5 игр, в среднем 0.60 за матч. При этом результативность остаeтся умеренной – 5 голов в 5 играх, но команда стабильно забивает, включая матчи против соперников разного уровня.
Факты о командах
«Металлист 1925»
- Не выигрывает 4 тура подряд
- В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
«Заря»
- Не проигрывает 6 матчей подряд
- В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Победа в 2 из 3 последних туров
Прогноз на матч
У обеих команд есть плюсы, но они выражены по-разному: «Металлист 1925» делает ставку на атаку, но проигрывает в стабильности; «Заря» надeжна в обороне и редко ошибается. Ожидается плотная игра с небольшим количеством моментов. Стабильность «Зари» и еe надeжность в защите позволяют предположить, что гости как минимум не проиграют.
Рекомендованные ставки:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Металлиста 1925» меньше 1.5 – коэффициент 1.90