«Динамо» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.84

8 ноября на ВТБ Арене состоится матч 15-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Акроном». Обе команды ведут борьбу за место в верхней части таблицы и подходят к встрече в достойной форме. «Динамо» в последнем матче Кубка разгромило «Зенит» в гостях, а «Акрон» продолжает набирать очки и сохранять неплохую серию в чемпионате.

«Динамо»

Московский клуб занимает 8-е место с 17 очками и показывает противоречивые результаты. В РПЛ команда не выигрывает уже четыре тура подряд, но атакующая линия остаeтся эффективной: в пяти последних матчах забито 10 мячей (в среднем 2.00 за игру). Защита действует на уровне – 5 пропущенных за 5 игр, однако потеря очков в матчах с «Ахматом» и «Рубином» говорит о нестабильности в концовках. Победа над «Зенитом» в Кубке может стать важным эмоциональным стимулом.

«Акрон»

Новичок РПЛ адаптировался к уровню элиты и постепенно укрепляет позиции. Сейчас у команды 15 очков и 10-е место. Подопечные сохраняют беспроигрышную серию в четырeх матчах Премьер-лиги, а в последних пяти играх забивали регулярно – 6 голов при 5 пропущенных. Средняя результативность – 1.20 гола за матч – показывает, что команда умеет реализовывать свои моменты. Героем последних туров стал Жилсон Беншимол, забивший 7 мячей в 12 играх.

Факты о командах

«Динамо»

Не выигрывает в 4 последних матчах РПЛ

В среднем: 2.00 забитых, 1.00 пропущенного (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Разгромил «Зенит» 3:1 в Кубке России

«Акрон»

Не проигрывает в 4 последних матчах РПЛ

В среднем: 1.20 забитых, 1.00 пропущенного (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Победил «Ростов» в последнем туре

Прогноз на матч

Форма обеих команд позволяет ожидать равного и боевого матча. «Динамо» традиционно силен дома и после победы в Кубке будет на кураже. Однако и «Акрон» стабильно берeт очки, редко уступая даже фаворитам. Обе команды регулярно забивают и пропускают примерно на одном уровне. На этом фоне логично предположить, что игра будет результативной. При этом минимальное преимущество может быть на стороне более опытного состава хозяев.

Рекомендованные ставки