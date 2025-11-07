Введите ваш ник на сайте
«Динамо» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.84

07 ноября 2025 8:59
Динамо - Акрон
08 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа «Динамо» с форой (0)
Сделать ставку

8 ноября на ВТБ Арене состоится матч 15-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Акроном». Обе команды ведут борьбу за место в верхней части таблицы и подходят к встрече в достойной форме. «Динамо» в последнем матче Кубка разгромило «Зенит» в гостях, а «Акрон» продолжает набирать очки и сохранять неплохую серию в чемпионате.

«Динамо»

Московский клуб занимает 8-е место с 17 очками и показывает противоречивые результаты. В РПЛ команда не выигрывает уже четыре тура подряд, но атакующая линия остаeтся эффективной: в пяти последних матчах забито 10 мячей (в среднем 2.00 за игру). Защита действует на уровне – 5 пропущенных за 5 игр, однако потеря очков в матчах с «Ахматом» и «Рубином» говорит о нестабильности в концовках. Победа над «Зенитом» в Кубке может стать важным эмоциональным стимулом.

«Акрон»

Новичок РПЛ адаптировался к уровню элиты и постепенно укрепляет позиции. Сейчас у команды 15 очков и 10-е место. Подопечные сохраняют беспроигрышную серию в четырeх матчах Премьер-лиги, а в последних пяти играх забивали регулярно – 6 голов при 5 пропущенных. Средняя результативность – 1.20 гола за матч – показывает, что команда умеет реализовывать свои моменты. Героем последних туров стал Жилсон Беншимол, забивший 7 мячей в 12 играх.

Факты о командах

«Динамо»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах РПЛ
  • В среднем: 2.00 забитых, 1.00 пропущенного (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Разгромил «Зенит» 3:1 в Кубке России

«Акрон»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах РПЛ
  • В среднем: 1.20 забитых, 1.00 пропущенного (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Победил «Ростов» в последнем туре

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
5
Забитых мячей
3
1.25
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 2
08.11.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
2 : 1
18.05.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Акрон
0 : 2
03.08.2024
Динамо
Россия. Кубок, 1/2 финала
Динамо
0 : 0
04.04.2023
Акрон

Прогноз на матч

Форма обеих команд позволяет ожидать равного и боевого матча. «Динамо» традиционно силен дома и после победы в Кубке будет на кураже. Однако и «Акрон» стабильно берeт очки, редко уступая даже фаворитам. Обе команды регулярно забивают и пропускают примерно на одном уровне. На этом фоне логично предположить, что игра будет результативной. При этом минимальное преимущество может быть на стороне более опытного состава хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» с форой (0) – коэффициент 1.84
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.84
Победа «Динамо» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо
  • Читайте нас: 