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Турция – США: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

25 июня 2026 9:00
Турция - США
26 июн. 2026, пятница 05:00 | Чемпионат мира, группа D, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.79
Победа США
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Турции и США пройдет 26 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Американцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с шестью очками после побед над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), и в этом матче решат вопрос первого места в группе. Турция, напротив, имеет ноль очков после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) – для выхода из группы им нужна победа над США с крупным счетом и надежда на благоприятный исход параллельного матча. Сможет ли турецкая команда преподнести сенсацию и обыграть фаворита на его турнирном подъеме, или США подтвердят статус одного из лидеров группы и завершат групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Турции подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда уступила Парагваю (0:1) в прошлом туре и Австралии (0:2) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Венесуэлой (2:1), разгром Северной Македонии (4:0) и победа над Косово (1:0). Турки действуют организованно в обороне, но их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. Для выхода из группы им нужна победа над США, что выглядит крайне сложной задачей, особенно учитывая, что американцы не пропустили ни одного гола на турнире.

США подходят к игре в отличной форме: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда обыграла Австралию (2:0) в прошлом туре и Парагвай (4:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Германии (1:2), победа над Сенегалом (3:2), поражение от Португалии (0:2) и победа над Турцией (2:1) в 2025 году. Американцы имеют мощную атаку и опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Турцией США имеют преимущество (три победы, одна ничья, одно поражение), что добавляет им уверенности. Однако, уже гарантировав выход из группы, американцы могут дать отдых лидерам, что ослабит их игру и даст туркам шанс на положительный исход.

Итоговый вывод: США являются фаворитом по классу и атакующей мощи, но мотивация турков и возможная ротация в составе американцев делают этот матч непредсказуемым. Турции нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно. Учитывая историческое преимущество американцев и их атакующий потенциал, победа США остается наиболее вероятным исходом, но турки способны забить. Наш прогноз – победа США.

Форма и история личных встреч

Турция имеет надежную оборону (0,8 пропущенного в среднем), но США забивают в среднем два гола за матч и имеют преимущество в очных встречах – три победы, одна ничья, одно поражение. Учитывая историческое доминирование американцев и их атакующую мощь, победа фаворита выглядит закономерной, но турки способны навязать борьбу.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 2
07.06.2025
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
01.06.2014
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
29.05.2010
Турция

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Турция
23
Угурчан Чакир
ВР
20
Ферди Кадиоглу
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
8
Арда Гюлер
ЦП
11
Кенан Йылдыз
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
США
24
Мэтт Фриз
ВР
0
Александр Фриман
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
5
Энтони Робинсон
ЛП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
4
Тайлер Адамс
ЦП
17
Малик Тилльман
ЦП
2
Серджино Дест
ПП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
4-5-1
23
Чакир
20
Кадиоглу
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
8
Гюлер
11
Йылдыз
10
Чалханоглу
16
Юкшек
19
Акгюн
7
Актюркоглу
3-5-2
24
Фриз
0
Фриман
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
8
МакКенни
4
Адамс
17
Тилльман
5
Робинсон
9
Пепи
20
Балогун
Остались в запасе
Турция
США
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Маурисио Почеттино

Прогноз на победителя

США имеют преимущество в очных встречах (три победы в пяти матчах) и обладают мощной атакой (2,0 гола в среднем), тогда как туркам нужна победа любой ценой, но их атака недостаточно эффективна. Учитывая историческое доминирование американцев и их атакующий потенциал, победа США с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа США с форой с коэффициентом 1.79. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Турции и США состоится 26 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Турция – США: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

1.79
Победа США
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира
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05:00
2.30
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Ничья
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