Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Турции и США пройдет 26 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Американцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с шестью очками после побед над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), и в этом матче решат вопрос первого места в группе. Турция, напротив, имеет ноль очков после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) – для выхода из группы им нужна победа над США с крупным счетом и надежда на благоприятный исход параллельного матча. Сможет ли турецкая команда преподнести сенсацию и обыграть фаворита на его турнирном подъеме, или США подтвердят статус одного из лидеров группы и завершат групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Турции подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда уступила Парагваю (0:1) в прошлом туре и Австралии (0:2) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Венесуэлой (2:1), разгром Северной Македонии (4:0) и победа над Косово (1:0). Турки действуют организованно в обороне, но их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. Для выхода из группы им нужна победа над США, что выглядит крайне сложной задачей, особенно учитывая, что американцы не пропустили ни одного гола на турнире.

США подходят к игре в отличной форме: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда обыграла Австралию (2:0) в прошлом туре и Парагвай (4:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Германии (1:2), победа над Сенегалом (3:2), поражение от Португалии (0:2) и победа над Турцией (2:1) в 2025 году. Американцы имеют мощную атаку и опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Турцией США имеют преимущество (три победы, одна ничья, одно поражение), что добавляет им уверенности. Однако, уже гарантировав выход из группы, американцы могут дать отдых лидерам, что ослабит их игру и даст туркам шанс на положительный исход.

Итоговый вывод: США являются фаворитом по классу и атакующей мощи, но мотивация турков и возможная ротация в составе американцев делают этот матч непредсказуемым. Турции нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно. Учитывая историческое преимущество американцев и их атакующий потенциал, победа США остается наиболее вероятным исходом, но турки способны забить. Наш прогноз – победа США.

Форма и история личных встреч

Турция имеет надежную оборону (0,8 пропущенного в среднем), но США забивают в среднем два гола за матч и имеют преимущество в очных встречах – три победы, одна ничья, одно поражение. Учитывая историческое доминирование американцев и их атакующую мощь, победа фаворита выглядит закономерной, но турки способны навязать борьбу.

Прогноз на победителя

США имеют преимущество в очных встречах (три победы в пяти матчах) и обладают мощной атакой (2,0 гола в среднем), тогда как туркам нужна победа любой ценой, но их атака недостаточно эффективна. Учитывая историческое доминирование американцев и их атакующий потенциал, победа США с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа США с форой с коэффициентом 1.79. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Турции и США состоится 26 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».