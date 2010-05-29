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Расписание матчей
США - Турция
США - Турция: обзор матча 29 мая 2010
США
29.05.2010, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
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07.07.2026
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