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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Акрон
Динамо - Акрон: обзор матча 04 апреля 2023
Динамо
04.04.2023, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Акрон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Акрон
ГОЛ!
А. Мацукатов
1:4
Пенальти не реализован!
Д. Лесовой
ГОЛ!
А. Эльдарушев
1:3
ГОЛ!
А. Захарян
1:2
ГОЛ!
М. Палиенко
0:2
Пенальти не реализован!
Д. Фомин
ГОЛ!
К. Савичев
0:1
90'
+4
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Д. Сагуткин
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
90'
+1
89'
Желтая карточка
Н. Салтыков
Травма
Л. Гагнидзе
86'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
82'
73'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
69'
64'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
53'
Желтая карточка
А. Понсе
46'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
В. Азаров
46'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Полубояринов
46'
Замена
А. Килин
️️️️
Е. Песегов
Желтая карточка
Р. Фернандес
33'
24'
Желтая карточка
Е. Песегов
13'
Желтая карточка
В. Азаров
10'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Милан Майсторович
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
9
Андрес Понсе
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
5
Майсторович
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
74
Фомин
23
Гагнидзе
13
Нгамале
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-2-1-2
13
Волков
4
Савичев
27
Чудин
3
Сагуткин
5
Ходжаниязов
6
Макаров
7
Песегов
20
Полубояринов
99
Палиенко
99
Азаров
9
Понсе
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
99
Азаров
14
Салтыков
14
Салтыков
99
Азаров
3
Сагуткин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
3
Сагуткин
20
Полубояринов
90
Шакуро
90
Шакуро
20
Полубояринов
7
Песегов
18
Килин
18
Килин
7
Песегов
Остались в запасе
Динамо
Акрон
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
11
Руслан Апеков
ЛВ
77
Дмитрий Сасин
АП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Остались в запасе
11
Руслан Апеков
ЛВ
77
Дмитрий Сасин
АП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Динамо - Акрон
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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