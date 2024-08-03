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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Динамо
Акрон - Динамо: обзор матча 03 августа 2024
Акрон
03.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
9'
К. Тюкавин
57'
Я. Гладышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Динамо
84'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
И. Лепский
Желтая карточка
Ш. Эсанов
77'
75'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Я. Гладышев
Замена
Ш. Эсанов
️️️️
М. Палиенко
72'
Замена
А. Дмитриев
️️️️
К. Данилин
72'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
И. Тимошенко
63'
Замена
С. Грибов
️️️️
А. Джурасович
63'
62'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Л. Чавес
57'
ГОЛ! 0:2!
Я. Гладышев
Пас отдал
Бителло
Желтая карточка
К. Савичев
40'
Желтая карточка
П. Витор
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
Я. Гладышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
99
Тимошенко
4-2-1-1-2
99
Лунев
2
Даса
5
Майсторович
18
Лепский
7
Скопинцев
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
99
Палиенко
25
Эсанов
25
Эсанов
99
Палиенко
99
Тимошенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Тимошенко
23
Данилин
69
Дмитриев
69
Дмитриев
23
Данилин
5
Джурасович
53
Грибов
53
Грибов
5
Джурасович
18
Лепский
50
Кутицкий
50
Кутицкий
18
Лепский
24
Чавес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
24
Чавес
91
Гладышев
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Гладышев
Остались в запасе
Акрон
Динамо
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Акрон - Динамо
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
9
Офсайды
3
0
Количество передач
399
382
Сейвы
6
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко
AVAR – Артур Федоров
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Минин, Коптев)
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