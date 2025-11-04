Введите ваш ник на сайте
«Аякс» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

04 ноября 2025 9:30
Аякс - Галатасарай
05 нояб. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
5 ноября на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме состоится матч 4 тура Лиги чемпионов, где «Аякс» примет турецкий «Галатасарай». Хозяева пока не набрали очков, но постараются воспользоваться домашним преимуществом, тогда как гости идут в числе лидеров своей группы и претендуют на выход в плей-офф.

«Аякс»

Амстердамцы переживают непростой период. После поражения от «Челси» (1:5) команда осталась на последнем месте в группе, пропустив уже 11 мячей за три тура. «Аякс» проигрывает в Лиге чемпионов три матча подряд, и слабая игра в обороне остаeтся главной проблемой – в среднем 2.6 пропущенного гола за игру. Впрочем, команда не лишена атакующего потенциала: в последних пяти встречах она забила 8 мячей, а Ваут Вегорст продолжает держать форму – 7 голов в 12 матчах сезона. Дома «Аякс» старается играть первым номером, но это часто приводит к открытым зонам и провалам при контратаках.

«Галатасарай»

Турецкий клуб на ходу и уверенно чувствует себя в еврокубке. После победы над «Будe-Глимтом» (3:1) команда набрала 6 очков и располагается в верхней половине таблицы. «Галатасарай» не проигрывает 8 матчей подряд, демонстрируя надeжную оборону и сбалансированную атаку. Средняя результативность – 1.8 гола за игру, а в защите команда пропускает лишь по 0.8 мяча. Мауро Икарди остаeтся лидером нападения – 6 голов в 14 матчах. Турки умеют грамотно перестраиваться по ходу матча и эффективно используют стандарты. На выезде они часто действуют осторожно, делая ставку на быстрые выпады.

Факты о командах

«Аякс»

  • Проигрывает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 2.60 пропущено
  • Забивает в 3 последних играх

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • Забивает в 29 из 30 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено
  • Победа в 6 из 9 последних игр

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Лига Европы, 8 тур
Аякс
2 : 1
30.01.2025
Галатасарай

Прогноз на матч «Аякс» – «Галатасарай»

Команды находятся в разном тонусе. «Аякс» пока не способен стабильно защищаться, и даже на своeм поле испытывает трудности с прессингом соперников. «Галатасарай» же действует уверенно и результативно, умело наказывая за ошибки. Турецкий клуб выглядит более организованным и не боится играть в атакующий футбол даже на выезде. С учeтом текущей формы и статистики, логично ожидать, что гости не уйдут без забитого мяча. При этом «Аякс» дома способен ответить, что делает ставку на результативный матч наиболее вероятной.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.92
  • Фора «Галатасарая» (0) – коэффициент 1.90

1.92
Обе забьют
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Галатасарай Аякс
