«Карабах» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

04 ноября 2025 9:25
Карабах - Челси
05 нояб. 2025, среда 20:45 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе забьют
Сделать ставку

5 ноября на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между «Карабахом» и лондонским «Челси». Обе команды набрали по шесть очков после трeх туров и продолжают борьбу за выход в плей-офф. Азербайджанский клуб уверенно чувствует себя дома, но соперник из Англии обладает куда более мощным подбором игроков и стабильностью в атаке.

«Карабах»

Коллектив из Баку показывает сбалансированную игру, сочетая плотную оборону с быстрыми контратаками. Команда неизменно забивает в девяти матчах Лиги чемпионов подряд, а в текущем сезоне отличилась семь раз за последние пять игр. В чемпионате «Карабах» также в верхней части таблицы, не проигрывая в девяти из одиннадцати последних встреч. Лидер атак Абделла Зубир продолжает впечатлять – 4 гола в 11 матчах. При этом защита действует достаточно надeжно: в среднем команда пропускает лишь 0.8 мяча за игру. Домашний фактор и высокая дисциплина делают «Карабах» неудобным соперником даже для топ-клубов.

«Челси»

Лондонцы подходят к матчу в хорошей форме. После поражения от «Сандерленда» они выиграли трижды подряд, включая уверенную победу над «Аяксом» (5:1) в Лиге чемпионов и «Тоттенхэмом» в чемпионате. За последние пять матчей «Челси» забил 14 голов при шести пропущенных – в среднем 2.8 на игру. Главный козырь команды – атакующая мощь и широкий выбор исполнителей. Жоао Педро стал лучшим бомбардиром с 6 мячами в 15 играх. Несмотря на отдельные ошибки в обороне, «синие» сохраняют устойчивость и уверенно действуют под давлением.

Факты о командах

«Карабах»

  • Забивает в 9 матчах Лиги чемпионов подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • 6 очков после трeх туров
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

«Челси»

  • 6 очков после трeх туров
  • В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
10
0
В среднем за матч
5
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Лига чемпионов, 5 тур
Карабах
0 : 4
22.11.2017
Челси
Лига чемпионов, 1 тур
Челси
6 : 0
12.09.2017
Карабах

Прогноз на матч «Карабах» – «Челси»

Матч обещает быть результативным: обе команды играют с акцентом на атаку и обладают хорошей реализацией. «Карабах» дома действует уверенно, не позволяя соперникам легко брать очки, но «Челси» превосходит по темпу и классу. Лондонцы наверняка возьмут контроль над мячом, однако азербайджанцы способны воспользоваться контратаками. На фоне статистики забитых мячей и текущей формы оптимально рассматривать вариант с обменом голами и небольшим перевесом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.87
  • Победа «Челси» с форой (-1) – коэффициент 1.92

1.87
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Челси Карабах
18+
  • Читайте нас: 