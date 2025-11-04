5 ноября на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между «Карабахом» и лондонским «Челси». Обе команды набрали по шесть очков после трeх туров и продолжают борьбу за выход в плей-офф. Азербайджанский клуб уверенно чувствует себя дома, но соперник из Англии обладает куда более мощным подбором игроков и стабильностью в атаке.

«Карабах»

Коллектив из Баку показывает сбалансированную игру, сочетая плотную оборону с быстрыми контратаками. Команда неизменно забивает в девяти матчах Лиги чемпионов подряд, а в текущем сезоне отличилась семь раз за последние пять игр. В чемпионате «Карабах» также в верхней части таблицы, не проигрывая в девяти из одиннадцати последних встреч. Лидер атак Абделла Зубир продолжает впечатлять – 4 гола в 11 матчах. При этом защита действует достаточно надeжно: в среднем команда пропускает лишь 0.8 мяча за игру. Домашний фактор и высокая дисциплина делают «Карабах» неудобным соперником даже для топ-клубов.

«Челси»

Лондонцы подходят к матчу в хорошей форме. После поражения от «Сандерленда» они выиграли трижды подряд, включая уверенную победу над «Аяксом» (5:1) в Лиге чемпионов и «Тоттенхэмом» в чемпионате. За последние пять матчей «Челси» забил 14 голов при шести пропущенных – в среднем 2.8 на игру. Главный козырь команды – атакующая мощь и широкий выбор исполнителей. Жоао Педро стал лучшим бомбардиром с 6 мячами в 15 играх. Несмотря на отдельные ошибки в обороне, «синие» сохраняют устойчивость и уверенно действуют под давлением.

Факты о командах

«Карабах»

Забивает в 9 матчах Лиги чемпионов подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено

6 очков после трeх туров

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

«Челси»

6 очков после трeх туров

В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено

Забивает в 14 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Прогноз на матч «Карабах» – «Челси»

Матч обещает быть результативным: обе команды играют с акцентом на атаку и обладают хорошей реализацией. «Карабах» дома действует уверенно, не позволяя соперникам легко брать очки, но «Челси» превосходит по темпу и классу. Лондонцы наверняка возьмут контроль над мячом, однако азербайджанцы способны воспользоваться контратаками. На фоне статистики забитых мячей и текущей формы оптимально рассматривать вариант с обменом голами и небольшим перевесом гостей.

Рекомендованные ставки